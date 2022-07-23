https://ria.ru/20220723/sochi-1804571748.html

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок - РИА Новости, 24.07.2022

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-23T23:46

2022-07-23T23:46

2022-07-24T11:00

происшествия

жкх

сочи

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории и пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."На реке Бзугу среагировал датчик: вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели", — указывается в сообщенииНаиболее интенсивные ливни наблюдаются в Центральном и Хостинском районах. "Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС", — рассказали в пресс-службе ведовства.

https://ria.ru/20220722/sochi-1804212514.html

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происшествия, жкх, сочи