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Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок - РИА Новости, 24.07.2022
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Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок - РИА Новости, 24.07.2022
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2022
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происшествия
жкх
сочи
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории и пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."На реке Бзугу среагировал датчик: вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели", — указывается в сообщенииНаиболее интенсивные ливни наблюдаются в Центральном и Хостинском районах. "Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС", — рассказали в пресс-службе ведовства.
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происшествия, жкх, сочи
23:46 23.07.2022 (обновлено: 11:00 24.07.2022)
 
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок из-за дождей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСочи затопило после обильных ливней
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории и пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
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"На реке Бзугу среагировал датчик: вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели", — указывается в сообщении
Наиболее интенсивные ливни наблюдаются в Центральном и Хостинском районах. "Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС", — рассказали в пресс-службе ведовства.
 
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