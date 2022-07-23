https://ria.ru/20220723/sochi-1804497331.html
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги - РИА Новости, 23.07.2022
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги
Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:55
2022-07-23T14:55
2022-07-23T14:55
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сочи
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, град. смерчи, ветер с порывами до 22 метров в секунду. Минувшей ночью сильный дождь в Лазаревском районе затопил два подъезда в многоквартирных домах, 16 придомовых участков. По данным властей Сочи, вторая волна интенсивных осадков ожидается к вечеру субботы."В связи с сильными порывами ветра - работа подвесной пассажирской канатной дороги в парке "Дендрарий" остановлена", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что вход в парк для прогулок остаётся доступным. Кроме этого, по информации сочинской мэрии, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные и городские службы собирают ветки от поваленных деревьев, расчищают трассы, восстанавливают электроэнергию.
https://ria.ru/20220723/nepogoda-1804486137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, погода
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги
Работу канатной дороги в парке "Дендрарий" в Сочи остановили из-за ветра
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".
В Сочи
объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, град. смерчи, ветер с порывами до 22 метров в секунду. Минувшей ночью сильный дождь в Лазаревском районе затопил два подъезда в многоквартирных домах, 16 придомовых участков. По данным властей Сочи, вторая волна интенсивных осадков ожидается к вечеру субботы.
"В связи с сильными порывами ветра - работа подвесной пассажирской канатной дороги в парке "Дендрарий" остановлена", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что вход в парк для прогулок остаётся доступным. Кроме этого, по информации сочинской мэрии, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные и городские службы собирают ветки от поваленных деревьев, расчищают трассы, восстанавливают электроэнергию.