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В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги - РИА Новости, 23.07.2022
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В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги - РИА Новости, 23.07.2022
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги
Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:55
2022-07-23T14:55
общество
сочи
погода
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, град. смерчи, ветер с порывами до 22 метров в секунду. Минувшей ночью сильный дождь в Лазаревском районе затопил два подъезда в многоквартирных домах, 16 придомовых участков. По данным властей Сочи, вторая волна интенсивных осадков ожидается к вечеру субботы."В связи с сильными порывами ветра - работа подвесной пассажирской канатной дороги в парке "Дендрарий" остановлена", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что вход в парк для прогулок остаётся доступным. Кроме этого, по информации сочинской мэрии, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные и городские службы собирают ветки от поваленных деревьев, расчищают трассы, восстанавливают электроэнергию.
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общество, сочи, погода
14:55 23.07.2022
 
В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги

Работу канатной дороги в парке "Дендрарий" в Сочи остановили из-за ветра

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосетители в парке "Дендрарий" в Сочи
Посетители в парке Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посетители в парке "Дендрарий" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, град. смерчи, ветер с порывами до 22 метров в секунду. Минувшей ночью сильный дождь в Лазаревском районе затопил два подъезда в многоквартирных домах, 16 придомовых участков. По данным властей Сочи, вторая волна интенсивных осадков ожидается к вечеру субботы.
"В связи с сильными порывами ветра - работа подвесной пассажирской канатной дороги в парке "Дендрарий" остановлена", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что вход в парк для прогулок остаётся доступным. Кроме этого, по информации сочинской мэрии, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные и городские службы собирают ветки от поваленных деревьев, расчищают трассы, восстанавливают электроэнергию.
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