https://ria.ru/20220723/sochi-1804497331.html

В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги

В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги - РИА Новости, 23.07.2022

В сочинском дендрарии остановили работу канатной дороги

Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:55

2022-07-23T14:55

2022-07-23T14:55

общество

сочи

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/09/1532720934_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3df91147e55d7f385b1c519dbf10f3ae.jpg

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Канатная дорога в сочинском парке "Дендрарий" не будет работать из-за порывов ветра, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, град. смерчи, ветер с порывами до 22 метров в секунду. Минувшей ночью сильный дождь в Лазаревском районе затопил два подъезда в многоквартирных домах, 16 придомовых участков. По данным властей Сочи, вторая волна интенсивных осадков ожидается к вечеру субботы."В связи с сильными порывами ветра - работа подвесной пассажирской канатной дороги в парке "Дендрарий" остановлена", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что вход в парк для прогулок остаётся доступным. Кроме этого, по информации сочинской мэрии, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Коммунальные и городские службы собирают ветки от поваленных деревьев, расчищают трассы, восстанавливают электроэнергию.

https://ria.ru/20220723/nepogoda-1804486137.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, погода