https://ria.ru/20220723/sochi-1804453229.html
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков - РИА Новости, 23.07.2022
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:02
2022-07-23T09:02
2022-07-23T14:39
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю."В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (пять сантиметров) и подвальное помещение (30 сантимеров), а также два низменных участка федеральной автодороги А-147", — говорится в релизе.Ближе к утру вода с участка трассы А-147 сошла самостоятельно, добавили в МЧС. В устранении последствий непогоды участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вторая волна залповых ливней ожидается после 18:00.
https://ria.ru/20220722/sochi-1804212514.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:02 23.07.2022 (обновлено: 14:39 23.07.2022)
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
Свыше 80 миллиметров осадков выпало за два часа в Сочи, подтоплена автотрасса и дома