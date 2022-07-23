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В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков - РИА Новости, 23.07.2022
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В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков - РИА Новости, 23.07.2022
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:02
2022-07-23T14:39
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю."В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (пять сантиметров) и подвальное помещение (30 сантимеров), а также два низменных участка федеральной автодороги А-147", — говорится в релизе.Ближе к утру вода с участка трассы А-147 сошла самостоятельно, добавили в МЧС. В устранении последствий непогоды участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вторая волна залповых ливней ожидается после 18:00.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:02 23.07.2022 (обновлено: 14:39 23.07.2022)
 
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков

Свыше 80 миллиметров осадков выпало за два часа в Сочи, подтоплена автотрасса и дома

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий стихии в Сочи
Ликвидация последствий стихии в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий стихии в Сочи
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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.
"В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (пять сантиметров) и подвальное помещение (30 сантимеров), а также два низменных участка федеральной автодороги А-147", — говорится в релизе.
Ближе к утру вода с участка трассы А-147 сошла самостоятельно, добавили в МЧС. В устранении последствий непогоды участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вторая волна залповых ливней ожидается после 18:00.
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