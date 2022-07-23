https://ria.ru/20220723/sochi-1804453229.html

В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков

В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков - РИА Новости, 23.07.2022

В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков

В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:02

2022-07-23T09:02

2022-07-23T14:39

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю."В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (пять сантиметров) и подвальное помещение (30 сантимеров), а также два низменных участка федеральной автодороги А-147", — говорится в релизе.Ближе к утру вода с участка трассы А-147 сошла самостоятельно, добавили в МЧС. В устранении последствий непогоды участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вторая волна залповых ливней ожидается после 18:00.

https://ria.ru/20220722/sochi-1804212514.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)