Рейтинг@Mail.ru
У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/serbiya-1804474442.html
У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана
У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана - РИА Новости, 23.07.2022
У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана
Анализы двух сербских военнослужащих, пострадавших при натовских бомбардировках 1999 года, показали, что содержание радиоактивного урана у них в сотни раз... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:58
2022-07-23T14:05
в мире
сербия
белград (город)
европа
оон
нато
слободан милошевич
хавьер солано
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38044/16/380441634_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c982b6a60fb31627a97df1b6e5b65a00.jpg
БЕЛГРАД, 23 июл — РИА Новости. Анализы двух сербских военнослужащих, пострадавших при натовских бомбардировках 1999 года, показали, что содержание радиоактивного урана у них в сотни раз превосходит норму, рассказал РИА Новости адвокат Срджан Алексич.Экспертизу провела лаборатория в Турине. По словам Алексича, сейчас он ожидает официального перевода заключения на сербский язык."Поэтому не стану углубляться в медицинскую специфику. Но результаты устрашающие не только для юга Сербии, Косово и Метохии и наземной зоны безопасности между ними, где 200 дней служил первый наш истец. Следующий анализ взят у женщины из Белграда, и опасаюсь, что и у нее показатели немногим лучше, по результатам будем подавать иск", — рассказал он.В Италии с судебным экспертом связался корреспондент сербского издания "Вечерне новости".По информации издания, в обычных условиях содержание алюминия в литре крови не превышает 3,3 микрограмма, а у итальянских и сербских военных обнаружили свыше 500 микрограммов, иногда — до трех тысяч на литр. Уровень урана у гражданского населения составляет 0,0053 единицы, а у тех, кто подвергся бомбардировкам, доходит и до десяти микрограммов.В начале прошлого года Алексич подал в сербские суды пять исков к НАТО от пострадавших от применения боеприпасов с обедненным ураном, в январе этого года — еще два. Сербскому адвокату помогает итальянский коллега Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военнослужащих в аналогичных делах. Первое заседание Высшего суда в Белграде ожидается 16 октября. Канцелярия по связи НАТО в Сербии в ответе на иск заявила, что обладает полным иммунитетом на основании соглашений от 2005 и 2006 годов. Но, по словам Алексича и Тартальи, речь идет о военном преступлении, поэтому судебного иммунитета быть не может.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к том, что Североатлантический альянс начал бомбардировки Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Военная операция проходила без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждений западных стран, что югославские власти проводят этнические чистки и спровоцировали в Косово гуманитарную катастрофу. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня, тогда погибли более двух с половиной тысяч человек, включая 87 детей.В 2000 году суд в Белграде признал виновными в военных преступлениях американского генерала Уэсли Кларка и тогдашнего генсека НАТО Хавьера Солану. Но после свержения президента Слободана Милошевича новые власти Югославии добились отмены приговора.По данным сербских СМИ, сейчас республика занимает первое место в Европе по числу заболеваний раком — ежегодно выявляется 40 тысяч новых случаев, около 30 тысяч человек умирают от онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html
https://ria.ru/20220325/yugoslaviya-1780043675.html
https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html
https://ria.ru/20220324/serbiya-1779790108.html
сербия
белград (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38044/16/380441634_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_5d893f2483055c5b35652fdc83ec7b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), европа, оон, нато, слободан милошевич, хавьер солано, уэсли кларк
11:58 23.07.2022 (обновлено: 14:05 23.07.2022)
 
У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана

У сербов, попавших под удар НАТО в 1999 году, выявили серьезное превышение нормы урана

© РИА Новости / Николай СоколовЗдание суда в Белграде
Здание суда в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Николай Соколов
Здание суда в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 июл — РИА Новости. Анализы двух сербских военнослужащих, пострадавших при натовских бомбардировках 1999 года, показали, что содержание радиоактивного урана у них в сотни раз превосходит норму, рассказал РИА Новости адвокат Срджан Алексич.
Экспертизу провела лаборатория в Турине. По словам Алексича, сейчас он ожидает официального перевода заключения на сербский язык.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 20:29
Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич
"Поэтому не стану углубляться в медицинскую специфику. Но результаты устрашающие не только для юга Сербии, Косово и Метохии и наземной зоны безопасности между ними, где 200 дней служил первый наш истец. Следующий анализ взят у женщины из Белграда, и опасаюсь, что и у нее показатели немногим лучше, по результатам будем подавать иск", — рассказал он.
В Италии с судебным экспертом связался корреспондент сербского издания "Вечерне новости".
"Количество обедненного урана, которое я обнаружила в тканях двух ваших граждан, драматично. Такого количества до сих пор не выявляли ни у одного военного или гражданского в мире. Во всех выявленных металлах присутствуют следы урана-238, который происходит из снарядов, примененных НАТО при бомбардировках в Боснии и Герцеговине и Сербии, особенно в Косово и Метохии. Его воздействие наверняка охватило и соседние страны, Албанию и Северную Македонию", — приводит портал слова доктора Риты Челли.
По информации издания, в обычных условиях содержание алюминия в литре крови не превышает 3,3 микрограмма, а у итальянских и сербских военных обнаружили свыше 500 микрограммов, иногда — до трех тысяч на литр. Уровень урана у гражданского населения составляет 0,0053 единицы, а у тех, кто подвергся бомбардировкам, доходит и до десяти микрограммов.
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:06
Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков
В начале прошлого года Алексич подал в сербские суды пять исков к НАТО от пострадавших от применения боеприпасов с обедненным ураном, в январе этого года — еще два. Сербскому адвокату помогает итальянский коллега Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военнослужащих в аналогичных делах. Первое заседание Высшего суда в Белграде ожидается 16 октября.
Канцелярия по связи НАТО в Сербии в ответе на иск заявила, что обладает полным иммунитетом на основании соглашений от 2005 и 2006 годов. Но, по словам Алексича и Тартальи, речь идет о военном преступлении, поэтому судебного иммунитета быть не может.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 00:31
Вучич упрекнул Запад из-за Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к том, что Североатлантический альянс начал бомбардировки Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Военная операция проходила без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждений западных стран, что югославские власти проводят этнические чистки и спровоцировали в Косово гуманитарную катастрофу. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня, тогда погибли более двух с половиной тысяч человек, включая 87 детей.
В 2000 году суд в Белграде признал виновными в военных преступлениях американского генерала Уэсли Кларка и тогдашнего генсека НАТО Хавьера Солану. Но после свержения президента Слободана Милошевича новые власти Югославии добились отмены приговора.
По данным сербских СМИ, сейчас республика занимает первое место в Европе по числу заболеваний раком — ежегодно выявляется 40 тысяч новых случаев, около 30 тысяч человек умирают от онкологических заболеваний.
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:32
Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии
 
В миреСербияБелград (город)ЕвропаООННАТОСлободан МилошевичХавьер СоланоУэсли Кларк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала