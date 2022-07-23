https://ria.ru/20220723/serbiya-1804474442.html

У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана

У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана - РИА Новости, 23.07.2022

У сербов, попавших под удар НАТО в 1999-м, выявили повышенный уровень урана

Анализы двух сербских военнослужащих, пострадавших при натовских бомбардировках 1999 года, показали, что содержание радиоактивного урана у них в сотни раз... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:58

2022-07-23T11:58

2022-07-23T14:05

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БЕЛГРАД, 23 июл — РИА Новости. Анализы двух сербских военнослужащих, пострадавших при натовских бомбардировках 1999 года, показали, что содержание радиоактивного урана у них в сотни раз превосходит норму, рассказал РИА Новости адвокат Срджан Алексич.Экспертизу провела лаборатория в Турине. По словам Алексича, сейчас он ожидает официального перевода заключения на сербский язык."Поэтому не стану углубляться в медицинскую специфику. Но результаты устрашающие не только для юга Сербии, Косово и Метохии и наземной зоны безопасности между ними, где 200 дней служил первый наш истец. Следующий анализ взят у женщины из Белграда, и опасаюсь, что и у нее показатели немногим лучше, по результатам будем подавать иск", — рассказал он.В Италии с судебным экспертом связался корреспондент сербского издания "Вечерне новости".По информации издания, в обычных условиях содержание алюминия в литре крови не превышает 3,3 микрограмма, а у итальянских и сербских военных обнаружили свыше 500 микрограммов, иногда — до трех тысяч на литр. Уровень урана у гражданского населения составляет 0,0053 единицы, а у тех, кто подвергся бомбардировкам, доходит и до десяти микрограммов.В начале прошлого года Алексич подал в сербские суды пять исков к НАТО от пострадавших от применения боеприпасов с обедненным ураном, в январе этого года — еще два. Сербскому адвокату помогает итальянский коллега Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военнослужащих в аналогичных делах. Первое заседание Высшего суда в Белграде ожидается 16 октября. Канцелярия по связи НАТО в Сербии в ответе на иск заявила, что обладает полным иммунитетом на основании соглашений от 2005 и 2006 годов. Но, по словам Алексича и Тартальи, речь идет о военном преступлении, поэтому судебного иммунитета быть не может.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к том, что Североатлантический альянс начал бомбардировки Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Военная операция проходила без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждений западных стран, что югославские власти проводят этнические чистки и спровоцировали в Косово гуманитарную катастрофу. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня, тогда погибли более двух с половиной тысяч человек, включая 87 детей.В 2000 году суд в Белграде признал виновными в военных преступлениях американского генерала Уэсли Кларка и тогдашнего генсека НАТО Хавьера Солану. Но после свержения президента Слободана Милошевича новые власти Югославии добились отмены приговора.По данным сербских СМИ, сейчас республика занимает первое место в Европе по числу заболеваний раком — ежегодно выявляется 40 тысяч новых случаев, около 30 тысяч человек умирают от онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

https://ria.ru/20220325/yugoslaviya-1780043675.html

https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

https://ria.ru/20220324/serbiya-1779790108.html

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в мире, сербия, белград (город), европа, оон, нато, слободан милошевич, хавьер солано, уэсли кларк