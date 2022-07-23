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Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата" - РИА Новости, 23.07.2022
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Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"
Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата" - РИА Новости, 23.07.2022
Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"
Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:15
2022-07-23T21:15
джо байден
россия
сша
министерство обороны сша
сармат (ракета)
f-35
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание баллистической ракеты "Сармат".Тогда представитель американского оборонного ведомства заявил, что США были заранее предупреждены Россией об испытании ракеты и не воспринимают пуск как угрозу."Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом", — утверждает Шнайдер.Американский эксперт выделил выдающиеся характеристики российской ракеты, превосходящие стратегические ядерные силы США, однако призвал Белый дом "не паниковать" и "не зарывать голову в песок". Шнайдер раскритиковал реакцию президента США Джо Байдена и представителей Пентагона на испытания ракеты, упрекнув их в "потакании" Москве.Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220723/proschet-1804553225.html
https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html
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джо байден, россия, сша, министерство обороны сша, сармат (ракета), f-35, в мире
21:15 23.07.2022
 
Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"

NI: США проявили слабость во время испытания российской ракеты "Сармат" в апреле

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание баллистической ракеты "Сармат".
Тогда представитель американского оборонного ведомства заявил, что США были заранее предупреждены Россией об испытании ракеты и не воспринимают пуск как угрозу.
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"Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом", — утверждает Шнайдер.
Американский эксперт выделил выдающиеся характеристики российской ракеты, превосходящие стратегические ядерные силы США, однако призвал Белый дом "не паниковать" и "не зарывать голову в песок". Шнайдер раскритиковал реакцию президента США Джо Байдена и представителей Пентагона на испытания ракеты, упрекнув их в "потакании" Москве.
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Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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