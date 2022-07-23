Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"
NI: США проявили слабость во время испытания российской ракеты "Сармат" в апреле
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание баллистической ракеты "Сармат".
"Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом", — утверждает Шнайдер.
Американский эксперт выделил выдающиеся характеристики российской ракеты, превосходящие стратегические ядерные силы США, однако призвал Белый дом "не паниковать" и "не зарывать голову в песок". Шнайдер раскритиковал реакцию президента США Джо Байдена и представителей Пентагона на испытания ракеты, упрекнув их в "потакании" Москве.
Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.
Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.