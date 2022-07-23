https://ria.ru/20220723/sarmat-1804562477.html

Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"

Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата" - РИА Новости, 23.07.2022

Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск "Сармата"

Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:15

2022-07-23T21:15

2022-07-23T21:15

джо байден

россия

сша

министерство обороны сша

сармат (ракета)

f-35

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание баллистической ракеты "Сармат".Тогда представитель американского оборонного ведомства заявил, что США были заранее предупреждены Россией об испытании ракеты и не воспринимают пуск как угрозу."Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом", — утверждает Шнайдер.Американский эксперт выделил выдающиеся характеристики российской ракеты, превосходящие стратегические ядерные силы США, однако призвал Белый дом "не паниковать" и "не зарывать голову в песок". Шнайдер раскритиковал реакцию президента США Джо Байдена и представителей Пентагона на испытания ракеты, упрекнув их в "потакании" Москве.Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220723/proschet-1804553225.html

https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html

https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html

россия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

джо байден, россия, сша, министерство обороны сша, сармат (ракета), f-35, в мире