12:21 23.07.2022 (обновлено: 14:44 23.07.2022)
Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции
Премьер Венгрии Орбан напомнил о потере четырех правительств из-за санкций против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — сказал он.
При этом, отметил премьер, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала.
По словам венгерского премьера, западная стратегия изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англо-саксонских инструкторов и оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада.
Эта стратегия потерпела крах, поскольку "так никогда не выигрывают войны против русских", уверен Орбан.
Он полагает, что Европе нужна новая стратегия в украинском конфликте. И хотя Венгрии не стоит питать иллюзий, что она сможет повлиять на весь Запад, для нее будет делом чести и морали заявить о своей позиции, считает премьер.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику санкций. По его словам, вводя ограничения на российские энергоносители, ЕС выстрелил себе в легкие и теперь его экономика задыхается.
Венгрия же пытается избежать негативных последствий. Она ввела режим ЧП в сфере энергетики, на этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Кроме того, Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление газа в странах ЕС.