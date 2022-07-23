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Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции - РИА Новости, 23.07.2022
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Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции
Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции - РИА Новости, 23.07.2022
Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции
Антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:21
2022-07-23T14:44
в мире
румыния
виктор орбан
санкции в отношении россии
евросоюз
европа
москва
россия
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БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.При этом, отметил премьер, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала. "Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", — отметил Орбан.По словам венгерского премьера, западная стратегия изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англо-саксонских инструкторов и оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Эта стратегия потерпела крах, поскольку "так никогда не выигрывают войны против русских", уверен Орбан.Он полагает, что Европе нужна новая стратегия в украинском конфликте. И хотя Венгрии не стоит питать иллюзий, что она сможет повлиять на весь Запад, для нее будет делом чести и морали заявить о своей позиции, считает премьер."Необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику санкций. По его словам, вводя ограничения на российские энергоносители, ЕС выстрелил себе в легкие и теперь его экономика задыхается.Венгрия же пытается избежать негативных последствий. Она ввела режим ЧП в сфере энергетики, на этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Кроме того, Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление газа в странах ЕС.
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
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в мире, румыния, виктор орбан, санкции в отношении россии, евросоюз, европа, москва, россия
12:21 23.07.2022 (обновлено: 14:44 23.07.2022)
 
Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции

Премьер Венгрии Орбан напомнил о потере четырех правительств из-за санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — сказал он.

При этом, отметил премьер, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала.
"Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", — отметил Орбан.
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По словам венгерского премьера, западная стратегия изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англо-саксонских инструкторов и оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада.
Эта стратегия потерпела крах, поскольку "так никогда не выигрывают войны против русских", уверен Орбан.
Он полагает, что Европе нужна новая стратегия в украинском конфликте. И хотя Венгрии не стоит питать иллюзий, что она сможет повлиять на весь Запад, для нее будет делом чести и морали заявить о своей позиции, считает премьер.
"Необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", — заключил он.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику санкций. По его словам, вводя ограничения на российские энергоносители, ЕС выстрелил себе в легкие и теперь его экономика задыхается.
Венгрия же пытается избежать негативных последствий. Она ввела режим ЧП в сфере энергетики, на этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Кроме того, Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление газа в странах ЕС.
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