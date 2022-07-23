00:26 23.07.2022 (обновлено: 10:19 23.07.2022)
Экономист рассказал, как продуктовая сделка должна повлиять на Россию
Экономист Аббуд: за продуктовой сделкой должна последовать отмена санкций против России
Небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
ДАМАСК, 23 июл — РИА Новости. За подписанными в Стамбуле соглашениями о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна должна последовать отмена западных антироссийских санкций в качестве дополнения к документам, заявил РИА Новости профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной <…> будет отличным решением, даже если временным <…> После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению", — сказал Аббуд.
По словам сирийского эксперта, сегодня стало очевидным, что действия стран Запада нарушили систему международного продовольственного снабжения и поставок удобрений, что привело к усугублению и без того тяжелого положения миллионов людей по всему миру.
"Полагаю, что возобновление работы украинских портов для экспорта зерна сможет снизить вероятность угрозы голода в разных частях мира", — добавил Аббуд.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сделку, заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию. Он также отметил, что, благодаря усилиям российской делегации, удалось сохранить деполитизированный характер договоренностей в достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделке", а также отметил, что Москва рассчитывает, что в предстоящий период будут приняты все необходимые усилия для эффективного выполнения достигнутых соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.