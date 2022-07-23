https://ria.ru/20220723/sakhar-1804487776.html

В польских магазинах исчез сахар

В польских магазинах исчез сахар - РИА Новости, 23.07.2022

В польских магазинах исчез сахар

Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:53

2022-07-23T13:53

2022-07-23T14:51

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сахар

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ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов, передает корреспондент РИА Новости.В Варшаве белого сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты — не более десяти килограммов в одни руки.Судя по сообщениям в социальных сетях, дефицит сахара наблюдается и в других регионах Польши.Продавцы говорят, что сами удивлены и отсутствием сахара, и повышенным спросом на него. По их словам, сахар в магазины просто не завезли. Возможной причиной называется разгар сезона варки варенья, но в прошлые годы в это время сахара хватало.В сети Aldi заявили, что наблюдают "напряженную глобальную ситуацию", связанную с логистикой, нехваткой контейнеров или водителей грузовиков, а также с высокими тарифами на перевозку. "К этому добавляются условия, связанные с погодой и климатом", — говорится в сообщении.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, сахар