https://ria.ru/20220723/sakhar-1804487776.html
В польских магазинах исчез сахар
В польских магазинах исчез сахар - РИА Новости, 23.07.2022
В польских магазинах исчез сахар
Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:53
2022-07-23T13:53
2022-07-23T14:51
в мире
польша
варшава
сахар
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ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов, передает корреспондент РИА Новости.В Варшаве белого сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты — не более десяти килограммов в одни руки.Судя по сообщениям в социальных сетях, дефицит сахара наблюдается и в других регионах Польши.Продавцы говорят, что сами удивлены и отсутствием сахара, и повышенным спросом на него. По их словам, сахар в магазины просто не завезли. Возможной причиной называется разгар сезона варки варенья, но в прошлые годы в это время сахара хватало.В сети Aldi заявили, что наблюдают "напряженную глобальную ситуацию", связанную с логистикой, нехваткой контейнеров или водителей грузовиков, а также с высокими тарифами на перевозку. "К этому добавляются условия, связанные с погодой и климатом", — говорится в сообщении.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html
https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, сахар
13:53 23.07.2022 (обновлено: 14:51 23.07.2022)
В польских магазинах исчез сахар
Жители Варшавы и польских регионов сообщают в соцсетях о дефиците сахара
ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов, передает корреспондент РИА Новости.
В Варшаве
белого сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты — не более десяти килограммов в одни руки.
Судя по сообщениям в социальных сетях, дефицит сахара наблюдается и в других регионах Польши
.
Продавцы говорят, что сами удивлены и отсутствием сахара, и повышенным спросом на него. По их словам, сахар в магазины просто не завезли. Возможной причиной называется разгар сезона варки варенья, но в прошлые годы в это время сахара хватало.
В сети Aldi заявили, что наблюдают "напряженную глобальную ситуацию", связанную с логистикой, нехваткой контейнеров или водителей грузовиков, а также с высокими тарифами на перевозку.
"К этому добавляются условия, связанные с погодой и климатом", — говорится в сообщении.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.