https://ria.ru/20220723/referendum-1804541025.html
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума - РИА Новости, 23.07.2022
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:59
2022-07-23T17:59
2022-07-23T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации <...> Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии", — заявил он.Балицкий подчеркнул, что все предыдущие органы, занимавшиеся организацией выборов, официально прекратили существование. В регионе создадут новую открытую структуру, которую сформируют из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службыВо время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/zaporozhe-1804488713.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , украина
17:59 23.07.2022 (обновлено: 18:36 23.07.2022)
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума
В Запорожской области создадут избирком для референдума о присоединении к России