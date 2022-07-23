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В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/referendum-1804541025.html
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума - РИА Новости, 23.07.2022
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:59
2022-07-23T18:36
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации &lt;...&gt; Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии", — заявил он.Балицкий подчеркнул, что все предыдущие органы, занимавшиеся организацией выборов, официально прекратили существование. В регионе создадут новую открытую структуру, которую сформируют из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службыВо время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/zaporozhe-1804488713.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , украина
17:59 23.07.2022 (обновлено: 18:36 23.07.2022)
 
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума

В Запорожской области создадут избирком для референдума о присоединении к России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации <...> Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии", — заявил он.
Новый глава правительства Запорожской области Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
13:58Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области рассказали о формировании правительства
Балицкий подчеркнул, что все предыдущие органы, занимавшиеся организацией выборов, официально прекратили существование. В регионе создадут новую открытую структуру, которую сформируют из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы
"Из самых активных и неравнодушных жителей региона", — отметил глава администрации, призвав всех неравнодушных помочь в проведении голосования.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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