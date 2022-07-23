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Байден не даст Киеву ракеты дальностью 300 километров, заявил его советник
Байден не даст Киеву ракеты дальностью 300 километров, заявил его советник - РИА Новости, 23.07.2022
Байден не даст Киеву ракеты дальностью 300 километров, заявил его советник
Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T01:52
2022-07-23T01:52
2022-07-23T04:37
специальная военная операция на украине
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили в пятницу о готовящихся поставках еще четырех подобных систем. В Минобороны России в пятницу заявили, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили четыре пусковых установки РСЗО HIMARS, поставленных украинским войскам из США.Американцы говорят, что украинцы получают HIMARS с управляемыми реактивными снарядами GMLRS дальностью 80 километров, хотя установки имеют возможность стрельбы оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
https://ria.ru/20220723/himars-1804440028.html
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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, джо байден
01:52 23.07.2022 (обновлено: 04:37 23.07.2022)
Байден не даст Киеву ракеты дальностью 300 километров, заявил его советник
Помощник Байдена Салливан: США не станут передавать Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS