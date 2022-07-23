https://ria.ru/20220723/pvo-1804506270.html

Запорожская область усилила группировку ПВО

Запорожская область усилила группировку ПВО - РИА Новости, 23.07.2022

Запорожская область усилила группировку ПВО

Запорожская область усилила группировку систем противовоздушной обороны для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны украинских военных, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:23

2022-07-23T15:23

2022-07-23T17:23

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специальная военная операция на украине

сергей лавров

кирилл стремоусов

войска воздушно-космической обороны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Запорожская область усилила группировку систем противовоздушной обороны для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны украинских военных, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожской области есть стратегические инфраструктурные объекты повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф в случае удара боевиками Зеленского. Это Запорожская атомная станция и другие, поэтому там, где необходимо, группировка ПВО усиливается, и это дает гарантию, что враг не пройдет и не будут достигнуты цели разрушения данных объектов", — рассказал он.По имеющейся информации, в город Запорожье, находящийся под контролем украинских войск, прибыла большая группа военнослужащих, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS, добавил Рогов.Накануне заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил об усилении системы ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны ВСУ.Украинские националисты в последнее время практически беспрерывно атакуют как ДНР и ЛНР, так и другие освобожденные территории. Москва не раз предупреждала иностранные государства, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804450429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

запорожье

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в мире, запорожская область, запорожье, херсонская область , сергей лавров, кирилл стремоусов, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины