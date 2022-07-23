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Запорожская область усилила группировку ПВО - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/pvo-1804506270.html
Запорожская область усилила группировку ПВО
Запорожская область усилила группировку ПВО - РИА Новости, 23.07.2022
Запорожская область усилила группировку ПВО
Запорожская область усилила группировку систем противовоздушной обороны для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны украинских военных, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:23
2022-07-23T17:23
в мире
запорожская область
запорожье
херсонская область
специальная военная операция на украине
сергей лавров
кирилл стремоусов
войска воздушно-космической обороны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Запорожская область усилила группировку систем противовоздушной обороны для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны украинских военных, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожской области есть стратегические инфраструктурные объекты повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф в случае удара боевиками Зеленского. Это Запорожская атомная станция и другие, поэтому там, где необходимо, группировка ПВО усиливается, и это дает гарантию, что враг не пройдет и не будут достигнуты цели разрушения данных объектов", — рассказал он.По имеющейся информации, в город Запорожье, находящийся под контролем украинских войск, прибыла большая группа военнослужащих, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS, добавил Рогов.Накануне заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил об усилении системы ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны ВСУ.Украинские националисты в последнее время практически беспрерывно атакуют как ДНР и ЛНР, так и другие освобожденные территории. Москва не раз предупреждала иностранные государства, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804450429.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожье, херсонская область , сергей лавров, кирилл стремоусов, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
15:23 23.07.2022 (обновлено: 17:23 23.07.2022)
 
Запорожская область усилила группировку ПВО

Член совета Запорожской ВГА Рогов сообщил об усилении ПВО для защиты от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Запорожская область усилила группировку систем противовоздушной обороны для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны украинских военных, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Запорожской области есть стратегические инфраструктурные объекты повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф в случае удара боевиками Зеленского. Это Запорожская атомная станция и другие, поэтому там, где необходимо, группировка ПВО усиливается, и это дает гарантию, что враг не пройдет и не будут достигнуты цели разрушения данных объектов", — рассказал он.
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
08:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
По имеющейся информации, в город Запорожье, находящийся под контролем украинских войск, прибыла большая группа военнослужащих, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS, добавил Рогов.
Накануне заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил об усилении системы ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны ВСУ.
Украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
08:32Специальная военная операция на Украине
Мощные взрывы прогремели на позициях украинской артиллерии в Запорожье
Украинские националисты в последнее время практически беспрерывно атакуют как ДНР и ЛНР, так и другие освобожденные территории. Москва не раз предупреждала иностранные государства, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеХерсонская областьСергей ЛавровКирилл СтремоусовВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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