19:38 23.07.2022 (обновлено: 21:43 23.07.2022)
Американский экономист назвал США лузером из-за ситуации на Украине
Американский экономист Рикардс: позиция США по Украине сблизила Россию с Китаем
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет в своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем. Сейчас Вашингтон — "главный лузер собственной же политики", убежден Рикардс.
"В конце концов, стратегический расклад по формуле "двое против одного", где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством", — отметил специалист.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий.
Последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар, заключил Рикардс.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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