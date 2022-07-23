https://ria.ru/20220723/proschet-1804553225.html

Американский экономист назвал США лузером из-за ситуации на Украине

Американский экономист назвал США лузером из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.07.2022

Американский экономист назвал США лузером из-за ситуации на Украине

Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет в своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс, заявил американский... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:38

2022-07-23T19:38

2022-07-23T21:43

в мире

украина

сша

санкции в отношении россии

россия

китай

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет в своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем. Сейчас Вашингтон — "главный лузер собственной же политики", убежден Рикардс."В конце концов, стратегический расклад по формуле "двое против одного", где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством", — отметил специалист.По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий.Последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар, заключил Рикардс.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html

https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

украина

сша

россия

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, санкции в отношении россии, россия, китай