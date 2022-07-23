Более 230 тысяч человек внесли в базу данных гумцентра ЕР в Мариуполе
Турчак: более 230 тысяч человек внесли в базу данных гуманитарного центра "Единой России"
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В базу данных гуманитарного центра "Единой России" в Мариуполе внесено уже более 230 тысяч человек, всего в Донбассе открыт 31 центр помощи партии, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Сегодня на Донбассе и в освобожденных территориях работает уже 31 центр помощи "Единой России". В базу данных гуманитарного центра в Мариуполе, который был открыт первым и расположен в бывшем супермаркете Metro, внесено более 230 тысяч человек. В нем люди могут получить запас продуктов, воды, лекарства, оформить социальную помощь, устроиться на работу, отдать детей в детскую комнату", - сказал Турчак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая.