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Более 230 тысяч человек внесли в базу данных гумцентра ЕР в Мариуполе

Более 230 тысяч человек внесли в базу данных гумцентра ЕР в Мариуполе - РИА Новости, 23.07.2022

Более 230 тысяч человек внесли в базу данных гумцентра ЕР в Мариуполе

В базу данных гуманитарного центра "Единой России" в Мариуполе внесено уже более 230 тысяч человек, всего в Донбассе открыт 31 центр помощи партии, рассказал... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:11

2022-07-23T23:11

2022-07-23T23:11

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

мариуполь

донбасс

россия

единая россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В базу данных гуманитарного центра "Единой России" в Мариуполе внесено уже более 230 тысяч человек, всего в Донбассе открыт 31 центр помощи партии, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Сегодня на Донбассе и в освобожденных территориях работает уже 31 центр помощи "Единой России". В базу данных гуманитарного центра в Мариуполе, который был открыт первым и расположен в бывшем супермаркете Metro, внесено более 230 тысяч человек. В нем люди могут получить запас продуктов, воды, лекарства, оформить социальную помощь, устроиться на работу, отдать детей в детскую комнату", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая.

мариуполь

донбасс

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, мариуполь, донбасс, россия, единая россия