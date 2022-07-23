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Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2022
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи
Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:38
2022-07-23T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 47 184,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 350 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 651,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.Генерал добавил, что в субботу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 294 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
украина
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в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика
21:38 23.07.2022
 
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия передала в Донбасс и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 47 184,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 350 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 651,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
Генерал добавил, что в субботу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 294 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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