https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html

Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2022

Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи

Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:38

2022-07-23T21:38

2022-07-23T21:38

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 47 184,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 350 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 651,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.Генерал добавил, что в субботу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 294 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

украина

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика