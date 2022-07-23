https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2022
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи
Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:38
2022-07-23T21:38
2022-07-23T21:38
специальная военная операция на украине
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донбасс
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила в республики Донбасса и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 47 184,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 350 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 651,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.Генерал добавил, что в субботу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 294 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика
Россия доставила в районы спецоперации более 47 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия передала в Донбасс и на Украину более 47 тысяч тонн гумпомощи