https://ria.ru/20220723/polsha-1804569687.html

Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше

Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше - РИА Новости, 23.07.2022

Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше

Один человек погиб, 36 тысяч остались без электроэнергии в результате бури в Польше, сообщает правительственный центр безопасности. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:07

2022-07-23T23:07

2022-07-23T23:07

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мазовецкое воеводство

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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 36 тысяч остались без электроэнергии в результате бури в Польше, сообщает правительственный центр безопасности."Один человек погиб, 409 эвакуировано из харцерских лагерей, более 39 тысяч остались без электрической энергии. Это первые последствия бури, которая проходит сегодня через центральные и юго-восточные регионы страны", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в Мазовецком воеводстве, в селе Белый Костел сильный ветер повалил дерево, оно упало на пожилую женщину. Спасти ее не удалось.Сотрудники государственной и добровольной пожарной охраны выезжали на устранение причин непогоды 1844 раза. Их работа прежде всего связана с удалением поваленных деревьев и ветвей, блокирующих дороги, и откачке воды из затопленных подвалов. Сильный ветер также повредил крыши многих домов.В Кракове из-за непогоды пришлось отложить начало футбольного матча между местной Краковией и Короной Кельце.

https://ria.ru/20220723/otoplenie-1804443712.html

https://ria.ru/20220722/pozhar-1804264217.html

мазовецкое воеводство

краков

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в мире, жкх, мазовецкое воеводство, краков