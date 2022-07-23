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Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше
Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше - РИА Новости, 23.07.2022
Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше
Один человек погиб, 36 тысяч остались без электроэнергии в результате бури в Польше, сообщает правительственный центр безопасности. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:07
2022-07-23T23:07
2022-07-23T23:07
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мазовецкое воеводство
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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 36 тысяч остались без электроэнергии в результате бури в Польше, сообщает правительственный центр безопасности."Один человек погиб, 409 эвакуировано из харцерских лагерей, более 39 тысяч остались без электрической энергии. Это первые последствия бури, которая проходит сегодня через центральные и юго-восточные регионы страны", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в Мазовецком воеводстве, в селе Белый Костел сильный ветер повалил дерево, оно упало на пожилую женщину. Спасти ее не удалось.Сотрудники государственной и добровольной пожарной охраны выезжали на устранение причин непогоды 1844 раза. Их работа прежде всего связана с удалением поваленных деревьев и ветвей, блокирующих дороги, и откачке воды из затопленных подвалов. Сильный ветер также повредил крыши многих домов.В Кракове из-за непогоды пришлось отложить начало футбольного матча между местной Краковией и Короной Кельце.
https://ria.ru/20220723/otoplenie-1804443712.html
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в мире, жкх, мазовецкое воеводство, краков
Один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бури в Польше
В Польше один человек погиб, 36 тысяч остались без электричества после бур