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Более двух тысяч заявлений на получение пенсий подали в Харьковской области - РИА Новости, 23.07.2022
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Более двух тысяч заявлений на получение пенсий подали в Харьковской области
Более двух тысяч заявлений на получение пенсий подали в Харьковской области - РИА Новости, 23.07.2022
Более двух тысяч заявлений на получение пенсий подали в Харьковской области
Более двух тысяч жителей Купянского района за два дня с начала работы Пенсионного фонда (ПФ) в Харьковской области подали заявления на получение пенсий,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T18:47
2022-07-23T18:47
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Купянского района за два дня с начала работы Пенсионного фонда (ПФ) в Харьковской области подали заявления на получение пенсий, сообщила начальник регионального ПФ Зоя Финько.Ранее сообщалось, что в Харьковской области начал работу Пенсионный фонд, открыто несколько пунктов по выдаче денег.По ее словам, вместе с заявлением на получение пенсии принимаются и заявления для выплаты материальной помощи за июнь, которую будет выплачивать администрация каждого района. Финько отметила, что в первую очередь пенсионные заявления принимаются от тех жителей, которые получали пенсию через почтовые отделения. По ее словам, эти люди уже пять месяцев не имеют никого дохода кроме единовременной материальной помощи."Пока выплаты проходят для пенсионеров, которые проживают и получали ранее пенсию в нашем районе. Для лиц, которые приехали из других областей и районов, выплаты запланированы позже… Настроение оптимистическое - люди радуются, что у них материальная помощь практически в два раза будет превышать размер пенсии, которую они получали ранее", - добавила она.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, харьковская область, украина, россия
18:47 23.07.2022
 
Более двух тысяч заявлений на получение пенсий подали в Харьковской области

ПФ Харьковской области: более двух тысяч жителей региона подали заявки на получение пенсий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЖенщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда
Женщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Женщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Купянского района за два дня с начала работы Пенсионного фонда (ПФ) в Харьковской области подали заявления на получение пенсий, сообщила начальник регионального ПФ Зоя Финько.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области начал работу Пенсионный фонд, открыто несколько пунктов по выдаче денег.
"С 21 июля у нас началась работа по принятию заявлений пенсионеров для постановки на учет в Пенсионный фонд Харьковской области. В течение двух дней только по Купянскому району принято более двух тысяч заявлений", - говорит Финько на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области.
По ее словам, вместе с заявлением на получение пенсии принимаются и заявления для выплаты материальной помощи за июнь, которую будет выплачивать администрация каждого района. Финько отметила, что в первую очередь пенсионные заявления принимаются от тех жителей, которые получали пенсию через почтовые отделения. По ее словам, эти люди уже пять месяцев не имеют никого дохода кроме единовременной материальной помощи.
"Пока выплаты проходят для пенсионеров, которые проживают и получали ранее пенсию в нашем районе. Для лиц, которые приехали из других областей и районов, выплаты запланированы позже… Настроение оптимистическое - люди радуются, что у них материальная помощь практически в два раза будет превышать размер пенсии, которую они получали ранее", - добавила она.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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