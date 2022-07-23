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В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
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В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян
В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян
В России нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за распространения оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:47
2022-07-23T22:46
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
россия
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В России нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за распространения оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора."По состоянию на 23 июля подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный проходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений", — говорится в заявлении. Отмечается, что благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений.В пресс-службе ведомства уточнили, что в России не выявляли новых подтвержденных случаев оспы обезьян, принимаются меры для купирования риска завоза инфекции в страну.Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом он отметил, что заболевание представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно болезнь протекает в легкой форме, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможно развитие осложнений.Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные спазмы, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений регистрируют в европейских странах — в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
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здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оспа обезьян
20:47 23.07.2022 (обновлено: 22:46 23.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор: в России не нужны дополнительные меры из-за оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В России нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за распространения оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 23 июля подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный проходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений.
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Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом он отметил, что заболевание представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно болезнь протекает в легкой форме, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможно развитие осложнений.
Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные спазмы, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений регистрируют в европейских странах — в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
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Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусРоссияЕвропаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОспа обезьян
 
 
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