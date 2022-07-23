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В России нет новых случаев оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
В России нет новых случаев оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 23.07.2022
В России нет новых случаев оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T18:13
2022-07-23T18:13
2022-07-23T18:21
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
европа
воз
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, предотвращения возможности распространения заболевания.При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль, напомнили в Роспотребнадзоре."На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - добавляется в сообщении.Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз
18:13 23.07.2022 (обновлено: 18:21 23.07.2022)
В России нет новых случаев оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: в России нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян, заявил