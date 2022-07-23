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Глава ВОЗ заявил о высоком риске для Европы из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
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Глава ВОЗ заявил о высоком риске для Европы из-за вспышки оспы обезьян
Глава ВОЗ заявил о высоком риске для Европы из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
Глава ВОЗ заявил о высоком риске для Европы из-за вспышки оспы обезьян
Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:41
2022-07-23T17:43
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
европа
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.Ранее в субботу он объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.По последним данным ВОЗ, более чем в 75 странах зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с представителями своего пола. В конце июня комитет ВОЗ провел первое заседание, по итогам которого заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, европа, оспа обезьян
17:41 23.07.2022 (обновлено: 17:43 23.07.2022)
 
Глава ВОЗ заявил о высоком риске для Европы из-за вспышки оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус: оспа обезьян представляет высокий риск для жителей Европы

© AP Photo / CDCПациент с обезьяньей оспой
Пациент с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с обезьяньей оспой. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
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Вчера, 16:48
Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян
Ранее в субботу он объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
По последним данным ВОЗ, более чем в 75 странах зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с представителями своего пола. В конце июня комитет ВОЗ провел первое заседание, по итогам которого заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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В миреВОЗТедрос Адханом ГебрейесусЕвропаОспа обезьян
 
 
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