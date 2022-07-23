13:08 23.07.2022 (обновлено: 13:54 23.07.2022)
Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан
Орбан: мир на Украине установят Россия и США, а Европа упустила шанс на посредничество
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Когда мы говорим о войне, то встает важный вопрос: что делать? (вопрос Орбан произнес по-русски - ред.)... Мирных переговоров России и Украины не будет. Кто их ждет - ждет напрасно. Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить войну могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира. Мы, европейцы, не можем быть посредниками в этом, потому что упустили свой шанс. Мы упустили его, когда после Крыма в 2014 году были минские соглашения с гарантиями Франции и Германии, но... к сожалению, не удалось обеспечить их выполнение. И русские больше не хотят с нами вести переговоры", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.