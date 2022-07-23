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Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 23.07.2022
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Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан
Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 23.07.2022
Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан
Мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:08
2022-07-23T13:54
в мире
румыния
россия
европа
америка
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он отметил, что снова после Второй мировой войны наступило время, когда Европа не имеет права голоса в важных вопросах безопасности, а решения принимаются Америкой и Россией.
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в мире, румыния, россия, европа, америка, виктор орбан
13:08 23.07.2022 (обновлено: 13:54 23.07.2022)
 
Европа упустила шанс на посредничество в конфликте на Украине, заявил Орбан

Орбан: мир на Украине установят Россия и США, а Европа упустила шанс на посредничество

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Когда мы говорим о войне, то встает важный вопрос: что делать? (вопрос Орбан произнес по-русски - ред.)... Мирных переговоров России и Украины не будет. Кто их ждет - ждет напрасно. Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить войну могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира. Мы, европейцы, не можем быть посредниками в этом, потому что упустили свой шанс. Мы упустили его, когда после Крыма в 2014 году были минские соглашения с гарантиями Франции и Германии, но... к сожалению, не удалось обеспечить их выполнение. И русские больше не хотят с нами вести переговоры", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Он отметил, что снова после Второй мировой войны наступило время, когда Европа не имеет права голоса в важных вопросах безопасности, а решения принимаются Америкой и Россией.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 02:56
WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины
 
В миреРумынияРоссияЕвропаАмерикаВиктор Орбан
 
 
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