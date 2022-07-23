https://ria.ru/20220723/oon-1804544416.html

Эксперт ООН: продуктовая сделка окажет важный, но недолгий эффект на рынки

Эксперт ООН: продуктовая сделка окажет важный, но недолгий эффект на рынки - РИА Новости, 23.07.2022

Эксперт ООН: продуктовая сделка окажет важный, но недолгий эффект на рынки

Подписанное накануне в Стамбуле соглашение о создании коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины даст миру "необходимую, но краткосрочную передышку", за... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:30

2022-07-23T18:30

2022-07-23T18:30

цены на нефть

украина

россия

стамбул

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804347683_607:1003:2466:2048_1920x0_80_0_0_f96fc7cdc3bac0c902bbb0ef300b8731.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Подписанное накануне в Стамбуле соглашение о создании коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины даст миру "необходимую, но краткосрочную передышку", за которой должно последовать создание более децентрализованной продовольственной системы, заявил РИА Новости член экспертной группы ООН высокого уровня по продовольственной безопасности Уильям Мозли.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Если все стороны будут придерживаться заключенного при посредничестве ООН соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю, данная временная мера обеспечит необходимую краткосрочную передышку в тот период, когда продовольственная безопасность находится на неприемлемо низком уровне из-за растущих цен в мире", - сказал Мозли, который по совместительству является профессором географии в колледже Макалестер.Аналогичным образом, по словам собеседника, подписанный в Стамбуле меморандум между Россией и ООН может дать возможность части фермеров по всему миру сохранить свой урожай. Вместе с тем Мозли указал на краткосрочный эффект от таких мер и указал на важность реструктуризации глобальной продовольственной системы."Хотя данные соглашения и являются хорошей новостью, помимо этих краткосрочных мер нам необходимо создать более децентрализованную и разнообразную глобальную продовольственную систему, в рамках которой более число стран будут выращивать большую долю собственной продукции и не будут столь сильно зависеть от внешних факторов, таких как наличие неорганических удобрений, инсектициды и гербициды", - добавил представитель экспертной группы ООН.В целом Мозли выделил две категории стран, которые сегодня находятся в наиболее уязвимом положении с точки зрения продовольственной безопасности. К первой группе относятся государства, страдающие от "острого голода": Афганистан, Йемен, КНДР, Кения, ЦАР, Сомали и другие. Ко второй группе относятся те страны, которые значительно зависели от поставок зерна из России и с Украины."Хотя эти государства и не страдают от нехватки продовольствия сильнее всего, они столкнулись с высокими ценами на продукты питания в результате перебоев, спровоцированных российско-украинским конфликтом. Ввиду того, что Всемирная продовольственная программа исторически берет большую часть зерна с Украины, было бы чрезвычайно целесообразно, если бы эти страны имели приоритет в качестве покупателей, когда на рынке вновь появится украинское зерно", - добавил аналитик.

https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, украина, россия, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр