07:15 23.07.2022 (обновлено: 09:10 23.07.2022)
В Херсоне заявили, что мост через Днепр обстреляли американцы
Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: за обстрелами региона из HIMARS стоят американцы
© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. За обстрелами Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS стоят американские специалисты, заявил РИА Новости заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.
"За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину", — сказал он.
По словам Стремоусова, мост в любом случае восстановят, над этим работают военные и гражданские инженеры. А при необходимости за несколько часов развернут понтонные переправы через Днепр.
На этой неделе украинские войска нанесли несколько ударов по дамбе ГЭС в Новой Каховке и по Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения, движение грузовиков по нему перекрыли. В ночь на 21 июля Киев вновь пытался атаковать Антоновский мост, все 12 ракет HIMARS сбили силы ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.