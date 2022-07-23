00:44 23.07.2022 (обновлено: 01:01 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 152 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.