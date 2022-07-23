https://ria.ru/20220723/obstrel-1804438392.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram представительства... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T00:44

2022-07-23T00:44

2022-07-23T01:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.

https://ria.ru/20220722/vsu-1804373837.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина