https://ria.ru/20220723/neft-1804441694.html

СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока

СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока - РИА Новости, 23.07.2022

СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока

Импорт нефти в Европу с Ближнего Востока растет в связи с европейскими санкциями в отношении сырья из России, при этом преобладают поставки из таких стран как... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T02:56

2022-07-23T02:56

2022-07-23T06:36

экономика

цены на нефть

европа

ближний восток

россия

евросоюз

ирак

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdda2a81b85eb5ce8da74c9e4cc6cbe2.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Импорт нефти в Европу с Ближнего Востока растет в связи с европейскими санкциями в отношении сырья из России, при этом преобладают поставки из таких стран как Саудовская Аравия и Ирак, сообщает агентство Блумберг на основе данных движения танкеров.Наибольший объем нефти в Европу с Ближнего Востока идет из Саудовской Аравии и Ирака, отмечает Блумберг. При этом поставки из Саудовской Аравии в основном поступают по трубопроводу, в то время как сырье из Ирака в основном транспортируется через Суэцкий канал.По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу из Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Таким образом, за этот период общий импорт нефти в Европу из региона достиг примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это на 90 процентов больше, чем в январе — последнем месяце перед началом конфликта на Украине.Шестой пакет санкций ЕС в отношении Москвы предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт черного золота из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

https://ria.ru/20220722/neft-1804305937.html

европа

ближний восток

россия

ирак

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, европа, ближний восток, россия, евросоюз, ирак, саудовская аравия