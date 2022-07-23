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СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока - РИА Новости, 23.07.2022
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СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока
СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока - РИА Новости, 23.07.2022
СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока
Импорт нефти в Европу с Ближнего Востока растет в связи с европейскими санкциями в отношении сырья из России, при этом преобладают поставки из таких стран как... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:56
2022-07-23T06:36
экономика
цены на нефть
европа
ближний восток
россия
евросоюз
ирак
саудовская аравия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Импорт нефти в Европу с Ближнего Востока растет в связи с европейскими санкциями в отношении сырья из России, при этом преобладают поставки из таких стран как Саудовская Аравия и Ирак, сообщает агентство Блумберг на основе данных движения танкеров.Наибольший объем нефти в Европу с Ближнего Востока идет из Саудовской Аравии и Ирака, отмечает Блумберг. При этом поставки из Саудовской Аравии в основном поступают по трубопроводу, в то время как сырье из Ирака в основном транспортируется через Суэцкий канал.По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу из Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Таким образом, за этот период общий импорт нефти в Европу из региона достиг примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это на 90 процентов больше, чем в январе — последнем месяце перед началом конфликта на Украине.Шестой пакет санкций ЕС в отношении Москвы предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт черного золота из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
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европа
ближний восток
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экономика, цены на нефть, европа, ближний восток, россия, евросоюз, ирак, саудовская аравия
02:56 23.07.2022 (обновлено: 06:36 23.07.2022)
 
СМИ сообщило о росте импорта нефти в ЕС с Ближнего Востока

Агентство Bloomberg сообщило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Импорт нефти в Европу с Ближнего Востока растет в связи с европейскими санкциями в отношении сырья из России, при этом преобладают поставки из таких стран как Саудовская Аравия и Ирак, сообщает агентство Блумберг на основе данных движения танкеров.

"Сейчас мы видим перенаправление этих баррелей (с Ближнего Востока. — Прим. ред.) из Азии в Европу. Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока", — цитирует агентство аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Наибольший объем нефти в Европу с Ближнего Востока идет из Саудовской Аравии и Ирака, отмечает Блумберг. При этом поставки из Саудовской Аравии в основном поступают по трубопроводу, в то время как сырье из Ирака в основном транспортируется через Суэцкий канал.
По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу из Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Таким образом, за этот период общий импорт нефти в Европу из региона достиг примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это на 90 процентов больше, чем в январе — последнем месяце перед началом конфликта на Украине.
Шестой пакет санкций ЕС в отношении Москвы предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт черного золота из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаБлижний ВостокРоссияЕвросоюзИракСаудовская Аравия
 
 
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