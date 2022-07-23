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Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ
Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.07.2022
Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ
Два американца, которые, как предполагается, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, сообщил телеканалу ABC News представитель Госдепартамента. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T05:43
2022-07-23T05:43
2022-07-23T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Два американца, которые, как предполагается, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, сообщил телеканалу ABC News представитель Госдепартамента.Имена погибших не уточняются.В июне Госдеп подтвердил, что на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски, и еще раз призвал американцев воздержаться от поездок в эту страну.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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в мире, сша, украина
05:43 23.07.2022 (обновлено: 12:29 23.07.2022)
Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ
Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе