https://ria.ru/20220723/naemnik-1804444196.html

Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ

Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.07.2022

Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ

Два американца, которые, как предполагается, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, сообщил телеканалу ABC News представитель Госдепартамента. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T05:43

2022-07-23T05:43

2022-07-23T12:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Два американца, которые, как предполагается, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, сообщил телеканалу ABC News представитель Госдепартамента.Имена погибших не уточняются.В июне Госдеп подтвердил, что на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски, и еще раз призвал американцев воздержаться от поездок в эту страну.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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