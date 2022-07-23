https://ria.ru/20220723/moskva-1804476855.html
Коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары
Коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары - РИА Новости, 23.07.2022
Коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары
Коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:16
2022-07-23T12:16
2022-07-23T12:16
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в городе ожидается до плюс 30.Сообщается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить."При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – цитируют в сообщении Бирюкова.Отмечается, что к первой аэрации приступили в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00. С 21.00 до 06.00 обильно поливают деревья, кустарники и цветники.
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общество, россия, москва, городское хозяйство москвы
Коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары
Заммэра Бирюков: коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию из-за жары в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в городе ожидается до плюс 30.
"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сообщается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Отмечается, что к первой аэрации приступили в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00. С 21.00 до 06.00 обильно поливают деревья, кустарники и цветники.