https://ria.ru/20220723/moldaviya-1804510057.html

В Молдавии сторонники партии "Шор" вышли на пикет в поддержку Таубер

В Молдавии сторонники партии "Шор" вышли на пикет в поддержку Таубер - РИА Новости, 23.07.2022

В Молдавии сторонники партии "Шор" вышли на пикет в поддержку Таубер

В Кишиневе перед зданием районного суда, где выносится решение о мере пресечения вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, проходит РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:33

2022-07-23T15:33

2022-07-23T15:33

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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием районного суда, где выносится решение о мере пресечения вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, проходит митинг ее сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты также требуют отставки руководства страны, обвиняя власти в преследовании оппозиции. Пикетчики держат плакаты и скандируют "Свободу Марине Таубер", "Власть в отставку", "Хватит преследовать оппозицию".Ранее прокуроры предъявили политику обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии. Как рассказала РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Мариана Керпек, прокуроры запросили 30 суток ареста.В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева.Партия "Шор" организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом "Новая жизнь". В акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.

https://ria.ru/20220526/shor-1790810463.html

https://ria.ru/20220619/politsiya-1796597242.html

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в мире, филипп киркоров, молдавия, кишинев