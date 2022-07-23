Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации - РИА Новости, 23.07.2022
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации
Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:41
2022-07-23T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804469276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0202a0bdecde74ea9e7cd71616504f5.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа во время спецоперации на Украине."В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником", — рассказали в Минобороны.Группа, в составе которой были разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск. Там она обнаружила передовой дозор, прикрывавший замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожила его, воспользовавшись фактором внезапности и выгодной позицией снайпера."Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам", — говорит на видео командир группы Андрей.В результате артиллеристы нанесли по украинским позициям точный удар."В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их", — рассказал один из спецназовцев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа спецназа в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
Кадры работы российского спецназа, выявившего замаскированные позиции украинских войск.
2022-07-23T10:41
true
PT2M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804469276_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45cc6fd138eba97d2c4e9700651214dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
10:41 23.07.2022 (обновлено: 15:54 23.07.2022)
 
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации

Минобороны России показало видео работы спецназа по вскрытию замаскированных позиций ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа во время спецоперации на Украине.
"В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником", — рассказали в Минобороны.
Группа, в составе которой были разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск. Там она обнаружила передовой дозор, прикрывавший замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожила его, воспользовавшись фактором внезапности и выгодной позицией снайпера.
"Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам", — говорит на видео командир группы Андрей.
Солнцепеком по вражеским целям: боевая работа тяжелых огнеметных систем на Украине - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 09:41Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
В результате артиллеристы нанесли по украинским позициям точный удар.
"В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их", — рассказал один из спецназовцев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала