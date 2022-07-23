https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html

Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации

Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации - РИА Новости, 23.07.2022

Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:41

2022-07-23T10:41

2022-07-23T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804469276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0202a0bdecde74ea9e7cd71616504f5.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа во время спецоперации на Украине."В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником", — рассказали в Минобороны.Группа, в составе которой были разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск. Там она обнаружила передовой дозор, прикрывавший замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожила его, воспользовавшись фактором внезапности и выгодной позицией снайпера."Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам", — говорит на видео командир группы Андрей.В результате артиллеристы нанесли по украинским позициям точный удар."В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их", — рассказал один из спецназовцев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спецназа в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ Кадры работы российского спецназа, выявившего замаскированные позиции украинских войск. 2022-07-23T10:41 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф