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Китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST - РИА Новости, 23.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220723/kitay-1804551870.html
Китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST
Китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST - РИА Новости, 23.07.2022
Китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог китайским астрономам обнаружить свыше 660 новых пульсаров, сообщило в субботу агентство Синьхуа. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:28
2022-07-23T19:28
наука
китай
гуйчжоу
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог китайским астрономам обнаружить свыше 660 новых пульсаров, сообщило в субботу агентство Синьхуа.Пульсары – это вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения, они образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд. Считается, что благодаря высокой плотности и быстрому вращению они предоставляют ученым идеальные условия для изучения законов физики."Исследования и наблюдения при помощи радиотелескопа FAST вступили в золотой период благодаря стабильной работе оборудования", - заявил главный инженер FAST Цзян Пэн, которого цитирует агентство.По его словам, достаточное время наблюдения и выдающаяся способность улавливать сигналы позволили FAST работать лучше, чем другие радиотелескопы.Инициатива строительства гигантского радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей (периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метров), началось в марте 2011 года. FAST был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Он официально начал работу в январе 2020 года, и считается самым чувствительным радиотелескопом в мире.
https://ria.ru/20210331/radioteleskop-1603580486.html
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китай, гуйчжоу
19:28 23.07.2022
 
Китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST

Синьхуа: китайские ученые смогли найти более 660 пульсаров с помощью радиотелескопа FAST

© Иллюстрация РИА Новости . AP Photo / Xinhua/Liu Xu, Depositphotos / PaulpaladinКрупнейший в мире радиотелескоп FAST в Китае
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST в Китае - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Иллюстрация РИА Новости . AP Photo / Xinhua/Liu Xu, Depositphotos / Paulpaladin
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог китайским астрономам обнаружить свыше 660 новых пульсаров, сообщило в субботу агентство Синьхуа.
Пульсары – это вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения, они образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд. Считается, что благодаря высокой плотности и быстрому вращению они предоставляют ученым идеальные условия для изучения законов физики.
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"Исследования и наблюдения при помощи радиотелескопа FAST вступили в золотой период благодаря стабильной работе оборудования", - заявил главный инженер FAST Цзян Пэн, которого цитирует агентство.
По его словам, достаточное время наблюдения и выдающаяся способность улавливать сигналы позволили FAST работать лучше, чем другие радиотелескопы.
Инициатива строительства гигантского радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей (периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метров), началось в марте 2011 года. FAST был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Он официально начал работу в январе 2020 года, и считается самым чувствительным радиотелескопом в мире.
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