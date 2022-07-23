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В Китае девять человек погибли из-за обвала на угледобывающем предприятии
В Китае девять человек погибли из-за обвала на угледобывающем предприятии - РИА Новости, 23.07.2022
В Китае девять человек погибли из-за обвала на угледобывающем предприятии
Девять человек погибли, семь пострадали в субботу в результате обвала на угледобывающем предприятии в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщило... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:04
2022-07-23T17:04
2022-07-23T17:04
в мире
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Девять человек погибли, семь пострадали в субботу в результате обвала на угледобывающем предприятии в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщило Центральное телевидение Китая.Обвал произошел в субботу около 11.15 по местному времени (6.15 мск) на угледобывающем предприятии Gansu Hongsheng Coal Industry в уезде Цзинтай городского округа Байинь, когда сотрудники компании "Шаньси Цзяомэй Миньбао" направлялись на работу. В результате обрушения горных пород под завалами оказались по меньшей мере 17 человек.По состоянию на 17.50 по местному времени (12.50 мск) спасателям удалось найти 16 человек, один из которых погиб на месте происшествия, двое по дороге в больницу, еще шесть человек скончались уже в больнице, семь человек получили легкие травмы, их жизнь вне опасности. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.Поисково-спасательная операция продолжается.
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в мире
В Китае девять человек погибли из-за обвала на угледобывающем предприятии
В Китае девять человек погибли из-за обвала на угледобывающем предприятии в Ганьсу
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости.
Девять человек погибли, семь пострадали в субботу в результате обвала на угледобывающем предприятии в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщило
Центральное телевидение Китая.
Обвал произошел в субботу около 11.15 по местному времени (6.15 мск) на угледобывающем предприятии Gansu Hongsheng Coal Industry в уезде Цзинтай городского округа Байинь, когда сотрудники компании "Шаньси Цзяомэй Миньбао" направлялись на работу. В результате обрушения горных пород под завалами оказались по меньшей мере 17 человек.
По состоянию на 17.50 по местному времени (12.50 мск) спасателям удалось найти 16 человек, один из которых погиб на месте происшествия, двое по дороге в больницу, еще шесть человек скончались уже в больнице, семь человек получили легкие травмы, их жизнь вне опасности. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.