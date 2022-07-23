https://ria.ru/20220723/kherson-1804553549.html

В Херсонской области создали избирком для проведения референдума

В Херсонской области создали избирком для проведения референдума - РИА Новости, 23.07.2022

В Херсонской области создали избирком для проведения референдума

В Херсонской области создадут избирательную комиссию из семи человек для проведения выборов и референдума, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:41

2022-07-23T19:41

2022-07-23T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В Херсонской области создадут избирательную комиссию из семи человек для проведения выборов и референдума, сообщили в пресс-службе администрации региона."Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что регион имеет полное право "высказать свое мнение, с кем дальше строить будущее."Ранее в субботу глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Согласно документу предыдущие органы, занимавшиеся организацией выборов, прекратили свое существование. Вместо них создадут новую структуру, ее сформируют из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, херсонская область , запорожская область, россия, украина, евгений балицкий