https://ria.ru/20220723/kherson-1804488086.html

В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения

В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения - РИА Новости, 23.07.2022

В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения

В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:56

2022-07-23T13:56

2022-07-23T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/68/1549226847_0:957:2048:2109_1920x0_80_0_0_c0daa1c587a8c8828fb97b017597030b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, грабительские тарифы времен Украины, когда население отдавало за коммуналку более 50% дохода, теперь в прошлом."Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов", - подчеркнула замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220507/infrastruktura-1787342475.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , жкх, россия