13:56 23.07.2022 (обновлено: 14:10 23.07.2022)
В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения
Губарева: в Херсонской области в разы снизили тарифы за коммунальные услуги для населения
Водопроводный кран. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в 3 раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения - начало пути к достойной жизни", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
По ее словам, грабительские тарифы времен Украины, когда население отдавало за коммуналку более 50% дохода, теперь в прошлом.
"Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов", - подчеркнула замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.