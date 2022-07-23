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В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения
В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения - РИА Новости, 23.07.2022
В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения
В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:56
2022-07-23T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
жкх
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, грабительские тарифы времен Украины, когда население отдавало за коммуналку более 50% дохода, теперь в прошлом."Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов", - подчеркнула замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область , жкх, россия
13:56 23.07.2022 (обновлено: 14:10 23.07.2022)
 
В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения

Губарева: в Херсонской области в разы снизили тарифы за коммунальные услуги для населения

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Херсонской области снизили тарифы за "коммуналку" для населения, по некоторым позициям снижение почти в три раза, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в 3 раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения - начало пути к достойной жизни", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
По ее словам, грабительские тарифы времен Украины, когда население отдавало за коммуналку более 50% дохода, теперь в прошлом.
"Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов", - подчеркнула замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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