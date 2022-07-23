https://ria.ru/20220723/izrail-1804565449.html

"Сохнут" запустил план по релокации московского офиса в Израиль, пишут СМИ

"Сохнут" запустил план по релокации московского офиса в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2022

"Сохнут" запустил план по релокации московского офиса в Израиль, пишут СМИ

Еврейское агентство "Сохнут" разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль, сообщила в субботу газета Jerusalem Post со ссылкой... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:59

2022-07-23T21:59

2022-07-23T22:21

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

россия

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Еврейское агентство "Сохнут" разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль, сообщила в субботу газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы."Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации", - говорится в публикации.Отмечается, что это решение было принято после того, как минюст РФ просил ликвидировать еврейское агентство в России."Сотрудники Еврейского агентства, образно говоря, собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность", — сообщает газета со слов источника, близкого к агентству. Издание отмечает, что в агентстве сложилось понимание, что пока нет решения сложной правовой ситуации, сложившейся вокруг него в России, поэтому там пытаются создать систему, которая позволит подавать заявки на репатриацию дистанционно.В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут". Решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства. Еще одно совещание по этому поводу состоится в ближайшее воскресенье.Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220722/sokhnut-1804230732.html

https://ria.ru/20220722/sokhnut-1804216119.html

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яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, москва