Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/istoriya-1804538998.html
Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах
Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах - РИА Новости, 23.07.2022
Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах
Курс истории в вузах очень проблемный и создание единой концепции преподавания не решит этот вопрос, так же как и увеличение количества часов, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:43
2022-07-23T17:43
общество
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743274025_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_26511dda39c28d6b24d3e0f8c38cea9c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Курс истории в вузах очень проблемный и создание единой концепции преподавания не решит этот вопрос, так же как и увеличение количества часов, заявил РИА Новости руководитель Школы исторических наук НИУ ВШЭ Александр Каменский.Ранее стало известно, что Российское историческое общество к осени представит единую концепцию преподавания истории в вузах.По его словам, курс истории в вузах очень часто сводится к повторению школьного, только в сильно укороченном виде, так как среди студентов есть две группы - те, которые любили историю в школе, и те, которые не сдавали ЕГЭ по истории и из школы мало что вынесли. Никакого энтузиазма у большинства студентов такой курс не вызывает, они воспринимают его как лишнюю и ненужную нагрузку."Между тем преподаватель такого курса находится в очень сложном положении, поскольку имеет дело с аудиторией, в которой находятся студенты, представляющие обе группы, и он, как правило, вынужден, ориентируясь на большинство, повторять элементарные вещи и не имеет возможности подняться на более высокий, вузовский уровень", - добавил эксперт.Он отметил, что если курс истории является обязательным для всех специальностей, то он должен быть разным для разных направлений образования, должен содержательно соответствовать специфике того или иного направления. Выучить определенный набор имен, дат и фактов не означает "знать историю", поскольку последнее предполагает в первую очередь понимание исторического процесса, причинно-следственных связей между событиями, а также навыки работы с исторической информацией.
https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743274025_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c76b35b15d790cd0608fe0a95cb1e820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российское историческое общество
17:43 23.07.2022
 
Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах

Эксперт Каменский: курс истории должен быть индивидуальным для разных направлений обучения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчебник истории
Учебник истории - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Учебник истории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Курс истории в вузах очень проблемный и создание единой концепции преподавания не решит этот вопрос, так же как и увеличение количества часов, заявил РИА Новости руководитель Школы исторических наук НИУ ВШЭ Александр Каменский.
Ранее стало известно, что Российское историческое общество к осени представит единую концепцию преподавания истории в вузах.
"Увеличение количества часов на курс истории, на мой взгляд, не только не решит проблему, но может дать обратный эффект и студенты станут воспринимать курс истории так, как в советское время воспринимали курс "Истории КПСС". Не решит проблему и создание единой концепции, вне зависимости от того, сведется ли она только к отечественной истории или будет включать и разделы по всеобщей", - сказал Каменский.
По его словам, курс истории в вузах очень часто сводится к повторению школьного, только в сильно укороченном виде, так как среди студентов есть две группы - те, которые любили историю в школе, и те, которые не сдавали ЕГЭ по истории и из школы мало что вынесли. Никакого энтузиазма у большинства студентов такой курс не вызывает, они воспринимают его как лишнюю и ненужную нагрузку.
"Между тем преподаватель такого курса находится в очень сложном положении, поскольку имеет дело с аудиторией, в которой находятся студенты, представляющие обе группы, и он, как правило, вынужден, ориентируясь на большинство, повторять элементарные вещи и не имеет возможности подняться на более высокий, вузовский уровень", - добавил эксперт.
Он отметил, что если курс истории является обязательным для всех специальностей, то он должен быть разным для разных направлений образования, должен содержательно соответствовать специфике того или иного направления. Выучить определенный набор имен, дат и фактов не означает "знать историю", поскольку последнее предполагает в первую очередь понимание исторического процесса, причинно-следственных связей между событиями, а также навыки работы с исторической информацией.
Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 15:22
Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах
 
ОбществоРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала