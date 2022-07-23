https://ria.ru/20220723/istoriya-1804538998.html

Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах

Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах - РИА Новости, 23.07.2022

Эксперт рассказал, каким должно быть преподавание истории в вузах

Курс истории в вузах очень проблемный и создание единой концепции преподавания не решит этот вопрос, так же как и увеличение количества часов, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:43

2022-07-23T17:43

2022-07-23T17:43

общество

российское историческое общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Курс истории в вузах очень проблемный и создание единой концепции преподавания не решит этот вопрос, так же как и увеличение количества часов, заявил РИА Новости руководитель Школы исторических наук НИУ ВШЭ Александр Каменский.Ранее стало известно, что Российское историческое общество к осени представит единую концепцию преподавания истории в вузах.По его словам, курс истории в вузах очень часто сводится к повторению школьного, только в сильно укороченном виде, так как среди студентов есть две группы - те, которые любили историю в школе, и те, которые не сдавали ЕГЭ по истории и из школы мало что вынесли. Никакого энтузиазма у большинства студентов такой курс не вызывает, они воспринимают его как лишнюю и ненужную нагрузку."Между тем преподаватель такого курса находится в очень сложном положении, поскольку имеет дело с аудиторией, в которой находятся студенты, представляющие обе группы, и он, как правило, вынужден, ориентируясь на большинство, повторять элементарные вещи и не имеет возможности подняться на более высокий, вузовский уровень", - добавил эксперт.Он отметил, что если курс истории является обязательным для всех специальностей, то он должен быть разным для разных направлений образования, должен содержательно соответствовать специфике того или иного направления. Выучить определенный набор имен, дат и фактов не означает "знать историю", поскольку последнее предполагает в первую очередь понимание исторического процесса, причинно-следственных связей между событиями, а также навыки работы с исторической информацией.

https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, российское историческое общество