Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21 - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/iran-1804504159.html
Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21
Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21 - РИА Новости, 23.07.2022
Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21
Число жертв наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:15
2022-07-23T15:15
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787145511_403:0:1589:667_1920x0_80_0_0_261c3a1cddac0612bb44aa3887aa6ab9.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International."Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.
https://ria.ru/20220718/iran-1803164813.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787145511_551:0:1440:667_1920x0_80_0_0_9a4facf03a7dbce8d8858d3f89f0701b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
15:15 23.07.2022
 
Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21

Iran International: число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21

CC BY-SA 3.0 IGO / MatthiasKabel / Вид на Персеполис
Вид на Персеполис - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
CC BY-SA 3.0 IGO / MatthiasKabel /
Вид на Персеполис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International.
"Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:05
В Кремле назвали Иран другом и партнером России
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала