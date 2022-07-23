https://ria.ru/20220723/iran-1804504159.html

Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21

Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21 - РИА Новости, 23.07.2022

Число жертв наводнений на юго-западе Ирана возросло до 21

Число жертв наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:15

2022-07-23T15:15

2022-07-23T15:15

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International."Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.

https://ria.ru/20220718/iran-1803164813.html

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