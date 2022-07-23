https://ria.ru/20220723/gretsiya-1804571415.html

В Греции горят национальный лесной парк Дадия и остров Лесбос

В Греции горят национальный лесной парк Дадия и остров Лесбос - РИА Новости, 23.07.2022

В Греции горят национальный лесной парк Дадия и остров Лесбос

Два сильных лесных пожара бушуют в Греции - на северо-востоке страны горит национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион в районе Эврос и горит остров Лесбос в... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:41

2022-07-23T23:41

2022-07-23T23:41

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кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. Два сильных лесных пожара бушуют в Греции - на северо-востоке страны горит национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион в районе Эврос и горит остров Лесбос в Эгейском море, где пришлось эвакуировать туристов и местных жителей.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу вечером приехал в единый координационный центр операций и кризисного управления министерства климатических кризисов и гражданской защиты, сообщила пресс-служба премьера.В воскресенье район Дадия посетит правительственная группа под руководством министра климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся из-за большого пожара, и для улучшения координации с местными властями. В составе группы заместитель министра окружающей среды и энергетики Йоргос Амирас, генеральный секретарь гражданской защиты Василис Папагеоргиу, сотрудников двух министерств и пожарной охраны.Национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион является одной из особо охраняемых территорий на национальном и европейском уровнях. Здесь проживают многие виды флоры и фауны Балканского полуострова, Европы и Азии, гнездятся охраняемые виды хищных птиц, такие как черный гриф, белоголовый сип и гриф, находится единственная на Балканах колония черных стервятников.Пожар в нацпарке начался в четверг во второй половине дня, сейчас на его тушении сосредоточены основные усилия пожарных, сообщил представитель пожарной службы.Огонь тушат 320 пожарных с 13 пешими группами и 68 машин, сотрудники лесной службы Эвроса, большое количество пожарных-добровольцев. Днем в тушении участвовали шесть самолетов и девять вертолетов.Все пожарные службы региона Восточная Македония и Фракия с пятницы приведены в состояние общей боевой готовности.Лесной пожар в настоящее время продолжается и на острове Лесбос. Пожар начался в 10:00 в субботу и очень быстро разросся из-за сильного ветра. Огонь подошёл к посёлку Ватера на юго-западе острова, где расположены песчаные пляжи - популярное место отдыха туристов и местных жителей. В 11:00 была объявлена эвакуация людей из этого района.Девять человек были отрезаны огнём на побережье Ватеры, их вывезли катерами береговой охраны."Это четверо иностранцев и пятеро греков, застрявшие на берегу и окруженные огнем. Всех их доставили в порт Пломари, а одного из спасенных из предосторожности доставили в медицинский центр Пломари", - сообщило общественное телевидение ERT.Один пожарный был доставлен в больницу с проблемами дыхания.В соцсетях публикуют фотографии горящих зонтиков и деревянных дорожек на пляжах.По информации ERT от жителей района и местных властей, по меньшей мере два дома сгорели, многие жилые дома и предприятия повреждены.По сообщению пожарной службы, за сутки произошло 53 лесных пожара. Сильные пожары сейчас происходят также в районе Акритохори возле города Пилос в Мессинии на Пелопоннесе, в районе Цакатура в Гревене (Северная Греция) и в районе Врисула в Превезе (Западная Греция).

https://ria.ru/20220719/bayden-1803473947.html

https://ria.ru/20220718/smi-1803127241.html

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лесбос

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в мире, кириакос мицотакис, христос стилианидис, греция, лесбос, балканский полуостров