https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

Рисковый актив: Китай продал госдолг США

Рисковый актив: Китай продал госдолг США - РИА Новости, 23.07.2022

Рисковый актив: Китай продал госдолг США

Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет. Масштабные антироссийские санкции подорвали... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:08

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная резервная система сша

ubs

сша

пекин

китай

госдолг сша

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет. Масштабные антироссийские санкции подорвали доверие к главной резервной валюте. Оптимизма не добавляет и рекордная за 40 лет инфляция. При этом не только Пекин резко охладел к трежерис — от них избавляются и другие ЦБ.Меньше триллионаПо данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом. То есть психологическая отметка в триллион уже позади. Пекин сокращает вложения в трежерис не первый год. Триггером послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 триллиона в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились более чем на 200 миллиардов. И к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии.Любопытно, что и у Токио этот показатель на двухлетнем минимуме — 1,212 триллиона.Доверие подорваноПодействовала заморозка международных резервов России на сумму порядка 300 миллиардов долларов.Возможный захват активов вынудил вторую экономику мира задуматься. Китайцы опасаются, что в случае регионального военного конфликта или другого кризиса американцы поступят с ними так же. На экстренном совещании в мае финансовые власти разбирались, как защитить сбережения объемом свыше трех триллионов долларов.Рекомендации свелись к тому, что нужно диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание китайской валюты, расширить использование цифрового юаня в трансграничных платежах и вообще всячески разрушать финансовую гегемонию США.За последние 20 лет доля американской валюты в национальных запасах Пекина и так сократилась на четверть — до 56 процентов, а золота выросла в три раза — почти до двух тысяч тонн.Экономисты считают, что китайские резервы Вашингтон все же не тронет. Это нанесло бы колоссальный ущерб международным производственным и торговым цепочкам: у КНР огромные долларовые активы и тесные экономические связи с США. Но выводить средства из трежерис Пекин продолжит.Разгул инфляцииУжесточение денежно-кредитной политики ФРС вместе с разгулом инфляции также вредит долговому рынку США. Когда ставки повышаются, доходность облигаций падает, и инвесторы, которые продают их до срока погашения, теряют деньги. Нет смысла приобретать бумаги доходностью три процента при разгоне долларовой инфляции до девяти.В мае Федрезерв повысил базовые ставки на 50 пунктов, а в июне — еще на 75 в попытках обуздать рекордный рост цен. От предстоящего июльского заседания Уолл-Стрит ждет аналогичного решения.Истинную причину назвали в Bloomberg. "Все резко подорожало из-за рекордно высоких цен на энергоносители, взлетевших после непродуманных санкций против Москвы", — указывает агентство.Общая тенденцияНа отказ от доллара настроен не только Пекин. Согласно ежегодному опросу 30 ведущих центральных банков, проведенному UBS с апреля по июнь, все они активно диверсифицируют активы. Помимо Китая и Японии, инвестиции в трежерис сокращают Саудовская Аравия и Бразилия. Эксперты отмечают: вложения иностранцев в госдолг США последние полгода снижаются столь же быстро, как после избрания Дональда Трампа в 2016-м и с началом пандемии.Исследование показало, что управляющие резервами ищут альтернативы: акции, "зеленые облигации" и бумаги с защитой от инфляции. Почти половина респондентов заявили: портфели стали более диверсифицированными.По данным МВФ, к концу первого квартала на доллар приходилось чуть менее 60 процентов мировых резервов по сравнению с 65 за тот же период 2016-го. Доллар по-прежнему главная резервная валюта. Однако реакция США на геополитические обострения может в итоге лишить его господства.Есть и другая проблема: если интерес иностранцев к трежерис продолжит слабеть, ставки по ним вырастут еще сильнее. И обслуживать неимоверно раздувшийся госдолг станет совсем сложно. Как и справляться с огромным дефицитом бюджета, который покрывают в основном за счет реализации ценных бумаг.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/krizis-1803826974.html

https://ria.ru/20220612/gosdolg-1794648124.html

https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802220568.html

сша

пекин

китай

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная резервная система сша, ubs, сша, пекин, китай, госдолг сша