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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 23.07.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 23 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:59
2022-07-23T09:59
2022-07-23T10:00
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украина
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газпром
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 23 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии
09:59 23.07.2022 (обновлено: 10:00 23.07.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 42,1 миллиона кубов на 23 июля