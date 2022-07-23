Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/gaz-1804441483.html
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ - РИА Новости, 23.07.2022
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:19
2022-07-23T02:28
украина
киев
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
в мире
илья кива
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее экс-спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков предложил начать незаконную "конфискацию" голубого топлива, поставляемого в ЕС Москвой через территорию, подконтрольную Киеву.Экс-парламентарий указал, что сейчас в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева, подчеркнул политик."Поэтому было принято решение — красть", — объяснил депутат.Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804437912.html
https://ria.ru/20220713/gaz-1802108579.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, в мире, илья кива, владимир зеленский
02:19 23.07.2022 (обновлено: 02:28 23.07.2022)
 
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ

Экс-депутат Рады Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства российского газа

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Ранее экс-спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков предложил начать незаконную "конфискацию" голубого топлива, поставляемого в ЕС Москвой через территорию, подконтрольную Киеву.

"Вчера Зеленский поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, (изучить. — Прим. ред.) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу", — написал Кива.

Экс-парламентарий указал, что сейчас в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева, подчеркнул политик.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
00:30
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
"Поэтому было принято решение — красть", — объяснил депутат.
Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:04
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
 
УкраинаКиевЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныВ миреИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала