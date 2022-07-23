02:19 23.07.2022 (обновлено: 02:28 23.07.2022)
Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ
Экс-депутат Рады Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства российского газа
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Ранее экс-спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков предложил начать незаконную "конфискацию" голубого топлива, поставляемого в ЕС Москвой через территорию, подконтрольную Киеву.
"Вчера Зеленский поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, (изучить. — Прим. ред.) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу", — написал Кива.
Экс-парламентарий указал, что сейчас в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева, подчеркнул политик.
"Поэтому было принято решение — красть", — объяснил депутат.
Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.