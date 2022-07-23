https://ria.ru/20220723/gaz-1804441483.html

Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ

Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ - РИА Новости, 23.07.2022

Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T02:19

2022-07-23T02:19

2022-07-23T02:28

украина

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нафтогаз украины

в мире

илья кива

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее экс-спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков предложил начать незаконную "конфискацию" голубого топлива, поставляемого в ЕС Москвой через территорию, подконтрольную Киеву.Экс-парламентарий указал, что сейчас в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева, подчеркнул политик."Поэтому было принято решение — красть", — объяснил депутат.Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804437912.html

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украина, киев, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, в мире, илья кива, владимир зеленский