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Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 23.07.2022
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо
Десятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.
2022-07-23T17:15
2022-07-23T17:15
2022-07-23T17:15
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Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо
Десятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.
2022-07-23T17:15
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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испания, фермеры, топливо, цены, видео
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо
Десятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.
2022-07-23T17:15
true
PT1M19S
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо
Десятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.