Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо

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Десятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.