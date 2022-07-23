ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США, пишут СМИ
CNN: ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США
Павильон компании Huawei . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло к выводу, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны, передает в субботу телеканал CNN.
Как отмечает телеканал, данное расследование началось, по меньшей мере, во время президентства Барака Обамы, однако до сих пор должностные лица США публично не объявляли о его результатах. Оно было настолько секретным, что ряд представителей Белого дома и других служб США не знали о его существовании вплоть до 2019 года.
До сих пор не ясно, действительно ли какие-то секретные данные были перехвачены с помощью оборудования Huawei, установленного на сотовых вышках вблизи ракетных шахт США. Однако многочисленные источники, знакомые с деталями расследования, заверили CNN: "Нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации, предоставляя властям КНР потенциальное окно к ядерному арсеналу США".
Как рассказал телеканалу бывший старший агент ФБР Джон Ленкарт, в начале расследования его ведомство рассматривало проблему не столько с технической стороны, сколько с точки зрения "бизнеса и финансов". В частности, агенты ФБР выясняли, где в США сосредоточено больше всего оборудования Huawei, а также искали соглашения, которые "не имели смысла с точки зрения возврата инвестиций".
"В результате этих поисков мы смогли выявить многие проблемы в сфере контрразведки", - указал Ленкарт.
В частности, досконально исследовав оборудование Huawei, ФБР установило, что оно способно распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США. И это несмотря на то, что оборудование китайского телекоммуникационного гиганта было сертифицировано Федеральной комиссией по связи США.
В течение последних нескольких лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели ограничения в отношении китайской компании. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE, из-за опасений по поводу угрозы безопасности страны. Сама Huawei неоднократно отвергала критику такого рода в свой адрес.