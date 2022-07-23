https://ria.ru/20220723/fbr-1804536266.html

ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США, пишут СМИ

ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2022

ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло к выводу, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:25

2022-07-23T17:25

2022-07-23T17:25

в мире

технологии

барак обама

дональд трамп

сша

китай

huawei technologies

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло к выводу, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны, передает в субботу телеканал CNN.Как отмечает телеканал, данное расследование началось, по меньшей мере, во время президентства Барака Обамы, однако до сих пор должностные лица США публично не объявляли о его результатах. Оно было настолько секретным, что ряд представителей Белого дома и других служб США не знали о его существовании вплоть до 2019 года.До сих пор не ясно, действительно ли какие-то секретные данные были перехвачены с помощью оборудования Huawei, установленного на сотовых вышках вблизи ракетных шахт США. Однако многочисленные источники, знакомые с деталями расследования, заверили CNN: "Нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации, предоставляя властям КНР потенциальное окно к ядерному арсеналу США".Как рассказал телеканалу бывший старший агент ФБР Джон Ленкарт, в начале расследования его ведомство рассматривало проблему не столько с технической стороны, сколько с точки зрения "бизнеса и финансов". В частности, агенты ФБР выясняли, где в США сосредоточено больше всего оборудования Huawei, а также искали соглашения, которые "не имели смысла с точки зрения возврата инвестиций"."В результате этих поисков мы смогли выявить многие проблемы в сфере контрразведки", - указал Ленкарт.В частности, досконально исследовав оборудование Huawei, ФБР установило, что оно способно распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США. И это несмотря на то, что оборудование китайского телекоммуникационного гиганта было сертифицировано Федеральной комиссией по связи США.В течение последних нескольких лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели ограничения в отношении китайской компании. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE, из-за опасений по поводу угрозы безопасности страны. Сама Huawei неоднократно отвергала критику такого рода в свой адрес.

https://ria.ru/20220707/biznes-1800855456.html

https://ria.ru/20220616/huawei-1795712887.html

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в мире, технологии, барак обама, дональд трамп, сша, китай, huawei technologies, федеральное бюро расследований сша, министерство обороны сша