https://ria.ru/20220723/energetika-1804480099.html

В ГД назвали Россию гарантом энергобезопасности освобожденных территорий

В ГД назвали Россию гарантом энергобезопасности освобожденных территорий - РИА Новости, 23.07.2022

В ГД назвали Россию гарантом энергобезопасности освобожденных территорий

Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, заявил... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:48

2022-07-23T12:48

2022-07-23T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Крыму дал старт работе восстановленных двух линий электропередачи, что позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт. Регионы получат электричество на случай отключения от энергосистемы Украины. Линии электропередач, по которым ранее переток шел из Украины в Крым, были повреждены в 2015 году. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры в Херсонской области на границе с Крымом."Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, теперь электроэнергия из российской энергетической системы может поступать в Херсонскую и Запорожскую область из Крыма, при этом переток может быть налажен и в обратном направлении от Запорожской АЭС на нужды крымского полуострова.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220722/gaz-1804178976.html

запорожская область

украина

россия

херсонская область

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, украина, россия, херсонская область , донбасс, республика крым, михаил шеремет