В ГД назвали Россию гарантом энергобезопасности освобожденных территорий
Депутат Шеремет: Россия стала гарантом энергобезопасности освобожденных территорий
Линии электропередач в Мариуполе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Крыму дал старт работе восстановленных двух линий электропередачи, что позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт. Регионы получат электричество на случай отключения от энергосистемы Украины. Линии электропередач, по которым ранее переток шел из Украины в Крым, были повреждены в 2015 году. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры в Херсонской области на границе с Крымом.
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"Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, теперь электроэнергия из российской энергетической системы может поступать в Херсонскую и Запорожскую область из Крыма, при этом переток может быть налажен и в обратном направлении от Запорожской АЭС на нужды крымского полуострова.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.