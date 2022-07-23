https://ria.ru/20220723/eksport-1804454862.html

В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта

В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта - РИА Новости, 23.07.2022

В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта

Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:16

2022-07-23T09:16

2022-07-23T12:23

экономика

россия

оон

турция

украина

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ООН, 23 июл — РИА Новости. Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен."Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится", — сказала она.Гринспен отметила, что, по подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики."Так что очевидно: если мы будем содействовать торговле, то торговые потоки улучшатся и цены снизятся", — отметила собеседница агентства.Она добавила, что после подпиcания зерновой сделки в ООН создадут рабочую группу, которая продолжит именно эти усилия."Мы <…> будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений", — заключила генсек. Накануне Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оон, турция, украина