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В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта - РИА Новости, 23.07.2022
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В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта
В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта - РИА Новости, 23.07.2022
В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта
Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:16
2022-07-23T12:23
экономика
россия
оон
турция
украина
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ООН, 23 июл — РИА Новости. Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен."Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится", — сказала она.Гринспен отметила, что, по подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики."Так что очевидно: если мы будем содействовать торговле, то торговые потоки улучшатся и цены снизятся", — отметила собеседница агентства.Она добавила, что после подпиcания зерновой сделки в ООН создадут рабочую группу, которая продолжит именно эти усилия."Мы &lt;…&gt; будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений", — заключила генсек. Накануне Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html
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экономика, россия, оон, турция, украина
09:16 23.07.2022 (обновлено: 12:23 23.07.2022)
 
В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта

Генсек ЮНКТАД Гринспен: благодаря зерновой сделке издержки в российском экспорте снизятся

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых. Архивное фото
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ООН, 23 июл — РИА Новости. Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
"Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится", — сказала она.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
00:26
Экономист рассказал, как продуктовая сделка должна повлиять на Россию
Гринспен отметила, что, по подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики.
"Так что очевидно: если мы будем содействовать торговле, то торговые потоки улучшатся и цены снизятся", — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что после подпиcания зерновой сделки в ООН создадут рабочую группу, которая продолжит именно эти усилия.
"Мы <…> будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений", — заключила генсек.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
00:26
Экономист рассказал, как продуктовая сделка должна повлиять на Россию
Накануне Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
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