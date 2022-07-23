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В Гагаузской автономии Молдавии сформировали движение в поддержку ЕАЭС - РИА Новости, 23.07.2022
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В Гагаузской автономии Молдавии сформировали движение в поддержку ЕАЭС
В Гагаузской автономии Молдавии сформировали движение в поддержку ЕАЭС - РИА Новости, 23.07.2022
В Гагаузской автономии Молдавии сформировали движение в поддержку ЕАЭС
В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:36
2022-07-23T14:36
майя санду
молдавия
гагаузия
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.В июне лидеры Евросоюза на саммите предоставили Молдавии статус кандидата для начала переговоров о вступлении в сообщество. После этого общественность и депутаты в Гагаузской автономии выступили с критикой, заявив, что решения принимались непрозрачно.Депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент) призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. СМИ страны сообщали, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, однако внезапно отложила свой визит."Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется "Gagauz Halk Birlii" (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления", - сказал корреспонденту РИА Новости Пержу по завершении форума.На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.Политик отметил, что создание нового движения было неизбежным на фоне экономического кризиса в стране и нежелания центральных властей идти на контакт с регионами."Мы констатируем фатальный провал деятельности кишиневских проевропейски властей, которая привела к катастрофическому росту цен на продукты питания, услуги, топливо, тарифов на газ, электроэнергию, отопление и так далее. Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ", - заявил Петров.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797990711.html
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майя санду, молдавия, гагаузия, россия, евразийский экономический союз, евросоюз, снг
14:36 23.07.2022
 
В Гагаузской автономии Молдавии сформировали движение в поддержку ЕАЭС

Председатель Общественного совета Пержу: в Гагаузской автономии создали движение за ЕАЭС

© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
В июне лидеры Евросоюза на саммите предоставили Молдавии статус кандидата для начала переговоров о вступлении в сообщество. После этого общественность и депутаты в Гагаузской автономии выступили с критикой, заявив, что решения принимались непрозрачно.
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21 июля, 16:17
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ
Депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент) призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. СМИ страны сообщали, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, однако внезапно отложила свой визит.
"Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется "Gagauz Halk Birlii" (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления", - сказал корреспонденту РИА Новости Пержу по завершении форума.
На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.
Политик отметил, что создание нового движения было неизбежным на фоне экономического кризиса в стране и нежелания центральных властей идти на контакт с регионами.
"Мы констатируем фатальный провал деятельности кишиневских проевропейски властей, которая привела к катастрофическому росту цен на продукты питания, услуги, топливо, тарифов на газ, электроэнергию, отопление и так далее. Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ", - заявил Петров.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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24 июня, 19:53
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Майя СандуМолдавияГагаузияРоссияЕвразийский экономический союзЕвросоюзСНГ
 
 
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