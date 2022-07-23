17:58 23.07.2022 (обновлено: 18:54 23.07.2022)
Джонсон с гранатой в руке опозорился на глазах у украинских солдат
Борис Джонсон опозорился при броске гранаты в лагере ВСУ на севере Англии
© 10 Downing Street/YoutubeБорис Джонсон во время учений
© 10 Downing Street/Youtube
Борис Джонсон во время учений
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, приехавшего на военную базу потренироваться вместе с украинскими солдатами.
В субботу на официальном Youtube-канале 10 Downing Street появилось видео с Джонсоном во время тренировки украинских солдат на британской военной базе в Северном Йоркшире. На протяжении ролика подавший в отставку премьер бросает гранату, учится стрелять из противотанкового ракетного комплекса NLAW, садится за пулемет, а также кричит на украинском вместе с бойцами ВСУ националистический лозунг "слава Украине".
После просмотра видео британские пользователи разразились критикой в адрес Джонсона.
"Отправьте его на Украину, а лучше в Дувр сражаться с мигрантами", — написал один из них в комментариях.
"Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты", — добавил другой.
"Это почти также хорошо, как и шоу Бенни Хилла", — поиронизировал британец.
"Борис критиковал Путина за то, что тот ведет себя "как мачо". А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно", — обратился пользователь.
"Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране", — заключил читатель Daily Mail.
На прошлой неделе Джонсон, одетый в экипировку пилота, совершил учебный полет с отработкой дозаправки в воздухе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.