https://ria.ru/20220723/dzhonson-1804540782.html

Джонсон с гранатой в руке опозорился на глазах у украинских солдат

Джонсон с гранатой в руке опозорился на глазах у украинских солдат - РИА Новости, 23.07.2022

Джонсон с гранатой в руке опозорился на глазах у украинских солдат

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, приехавшего на военную базу потренироваться вместе с... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:58

2022-07-23T17:58

2022-07-23T18:54

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великобритания

северный йоркшир

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вооруженные силы украины

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, приехавшего на военную базу потренироваться вместе с украинскими солдатами.В субботу на официальном Youtube-канале 10 Downing Street появилось видео с Джонсоном во время тренировки украинских солдат на британской военной базе в Северном Йоркшире. На протяжении ролика подавший в отставку премьер бросает гранату, учится стрелять из противотанкового ракетного комплекса NLAW, садится за пулемет, а также кричит на украинском вместе с бойцами ВСУ националистический лозунг "слава Украине".После просмотра видео британские пользователи разразились критикой в адрес Джонсона."Отправьте его на Украину, а лучше в Дувр сражаться с мигрантами", — написал один из них в комментариях."Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты", — добавил другой."Борис критиковал Путина за то, что тот ведет себя "как мачо". А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно", — обратился пользователь."Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране", — заключил читатель Daily Mail.На прошлой неделе Джонсон, одетый в экипировку пилота, совершил учебный полет с отработкой дозаправки в воздухе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html

https://ria.ru/20220723/germaniya-1804455168.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, великобритания, северный йоркшир, украина, вооруженные силы украины, eurofighter typhoon