https://ria.ru/20220723/dtp-1804553112.html

В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб

В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб - РИА Новости, 23.07.2022

В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб

Легковушка врезалась в микроавтобус в Дагестане, один человек погиб, количество пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:37

2022-07-23T19:37

2022-07-23T19:37

происшествия

авто

бабаюртовский район

mercedes

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МАХАЧКАЛА, 23 июл — РИА Новости. Легковушка врезалась в микроавтобус в Дагестане, один человек погиб, количество пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба регионального МВД.По предварительной информации правоохранителей, в субботу примерно в 16:00 на ФАД "Астрахань - Махачкала" в Бабаюртовском районе водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при совершении обгона столкнулся с пассажирским автомобилем "Mercedes Sprinter", который перевозил18 пассажиров."В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия, обстоятельства произошедшего и количество пострадавших выясняются. Информация предварительная", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220722/dagestan-1804272592.html

бабаюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, бабаюртовский район, mercedes