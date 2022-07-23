https://ria.ru/20220723/dtp-1804553112.html
В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб
В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб - РИА Новости, 23.07.2022
В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб
Легковушка врезалась в микроавтобус в Дагестане, один человек погиб, количество пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:37
2022-07-23T19:37
2022-07-23T19:37
происшествия
авто
бабаюртовский район
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 23 июл — РИА Новости. Легковушка врезалась в микроавтобус в Дагестане, один человек погиб, количество пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба регионального МВД.По предварительной информации правоохранителей, в субботу примерно в 16:00 на ФАД "Астрахань - Махачкала" в Бабаюртовском районе водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при совершении обгона столкнулся с пассажирским автомобилем "Mercedes Sprinter", который перевозил18 пассажиров."В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия, обстоятельства произошедшего и количество пострадавших выясняются. Информация предварительная", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220722/dagestan-1804272592.html
бабаюртовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, бабаюртовский район, mercedes
В Дагестане легковушка врезалась в микроавтобус, один человек погиб
МВД: в Дагестане легковой автомобиль врезался в микроавтобус, один человек погиб