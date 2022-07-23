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В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком
В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 23.07.2022
В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком
Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:26
2022-07-23T09:26
2022-07-23T09:26
происшествия
челябинск
кунашакский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, утром в субботу на территории Кунашакского района водитель автомобиля "Газон Некст" столкнулся с попутно движущимся автобусом, который направлялся из города Карли в Челябинск. От удара автобус опрокинулся, уточнили в полиции."По первоначальным данным, в аварии пострадали пять человек – пассажиры автобуса. Их доставили в медицинские учреждения. Всего в пассажирском транспортном средстве ехали девять человек", - говорится в сообщении.
челябинск
кунашакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, кунашакский район
В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинской области