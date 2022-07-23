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В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком

В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 23.07.2022

В Челябинской области автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком

Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:26

2022-07-23T09:26

2022-07-23T09:26

происшествия

челябинск

кунашакский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, утром в субботу на территории Кунашакского района водитель автомобиля "Газон Некст" столкнулся с попутно движущимся автобусом, который направлялся из города Карли в Челябинск. От удара автобус опрокинулся, уточнили в полиции."По первоначальным данным, в аварии пострадали пять человек – пассажиры автобуса. Их доставили в медицинские учреждения. Всего в пассажирском транспортном средстве ехали девять человек", - говорится в сообщении.

челябинск

кунашакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, кунашакский район