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Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2 - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donetsk-1804517901.html
Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2
Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2 - РИА Новости, 23.07.2022
Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2
Следователи СК РФ прибыли на место обстрела украинскими боевиками донецкого городского хлебозавода №2 и после тщательного осмотра обнаружили там осколки... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:12
2022-07-23T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ прибыли на место обстрела украинскими боевиками донецкого городского хлебозавода №2 и после тщательного осмотра обнаружили там осколки разорвавшегося боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости."22 июля в дневное время на территорию второго хлебозавода упал артиллерийский снаряд со стороны ВФУ Украины, калибра 152 миллиметра", - сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета РФ.Оперативная группа следователей СК РФ при помощи миноискателя обнаружила осколки украинского снаряда. Найденные поражающие элементы будут приобщены к уголовному делу, отправлены на соответствующую экспертизу и в будущем послужат доказательствами военных преступлений киевского режима против жителей Донбасса.
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донбасс
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Последствия обстрела украинскими боевиками хлебозавода в Донецке
Российские следователи осмотрели место обстрела украинскими боевиками донецкого хлебозавода
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, донецк (днр)
16:12 23.07.2022 (обновлено: 16:20 23.07.2022)
 
Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2

Следователи СК нашли осколки украинского снаряда на месте обстрела хлебозавода в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ прибыли на место обстрела украинскими боевиками донецкого городского хлебозавода №2 и после тщательного осмотра обнаружили там осколки разорвавшегося боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости.
"22 июля в дневное время на территорию второго хлебозавода упал артиллерийский снаряд со стороны ВФУ Украины, калибра 152 миллиметра", - сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета РФ.
Оперативная группа следователей СК РФ при помощи миноискателя обнаружила осколки украинского снаряда. Найденные поражающие элементы будут приобщены к уголовному делу, отправлены на соответствующую экспертизу и в будущем послужат доказательствами военных преступлений киевского режима против жителей Донбасса.
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