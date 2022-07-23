https://ria.ru/20220723/donetsk-1804517901.html

Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2

Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2 - РИА Новости, 23.07.2022

Следователи СК осмотрели место обстрела донецкого хлебозавода №2

Следователи СК РФ прибыли на место обстрела украинскими боевиками донецкого городского хлебозавода №2 и после тщательного осмотра обнаружили там осколки... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T16:12

2022-07-23T16:12

2022-07-23T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ прибыли на место обстрела украинскими боевиками донецкого городского хлебозавода №2 и после тщательного осмотра обнаружили там осколки разорвавшегося боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости."22 июля в дневное время на территорию второго хлебозавода упал артиллерийский снаряд со стороны ВФУ Украины, калибра 152 миллиметра", - сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета РФ.Оперативная группа следователей СК РФ при помощи миноискателя обнаружила осколки украинского снаряда. Найденные поражающие элементы будут приобщены к уголовному делу, отправлены на соответствующую экспертизу и в будущем послужат доказательствами военных преступлений киевского режима против жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Последствия обстрела украинскими боевиками хлебозавода в Донецке Российские следователи осмотрели место обстрела украинскими боевиками донецкого хлебозавода 2022-07-23T16:12 true PT1M34S

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Ольга Фомченкова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, донецк (днр)