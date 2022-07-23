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Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе

Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022

Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе

Саперы российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:39

2022-07-23T21:39

2022-07-23T21:43

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Саперы российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 5136,81 гектаров территории (за сутки – 184,2 гектара), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге."Обнаружено и обезврежено 122 тысяч 636 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 11 тысяч 407", - добавил генерал.

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