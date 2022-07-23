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Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
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Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе
Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе
Саперы российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:39
2022-07-23T21:43
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Саперы российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 5136,81 гектаров территории (за сутки – 184,2 гектара), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге."Обнаружено и обезврежено 122 тысяч 636 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 11 тысяч 407", - добавил генерал.
РИА Новости
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в мире
21:39 23.07.2022 (обновлено: 21:43 23.07.2022)
 
Российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе

Минобороны: российские саперы обезвредили еще 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Саперы российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Всего проверено 5136,81 гектаров территории (за сутки – 184,2 гектара), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Обнаружено и обезврежено 122 тысяч 636 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 11 тысяч 407", - добавил генерал.
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

Разминирование мариупольского аэропорта
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
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По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производит разминирование территории мариупольского аэропорта
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ у здания мариупольского аэропорта
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

Разрушенное здание терминала аэропорта Мариуполя
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
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