https://ria.ru/20220723/dnr-1804567273.html

Украинские войска за 15 мин обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 15 мин обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска за 15 мин обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 15 мин обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и населенный пункт Еленовка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 122... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T22:27

2022-07-23T22:27

2022-07-23T22:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 мин обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и населенный пункт Еленовка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.55 н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский р-ны): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 21.40 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина