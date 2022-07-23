Украинские войска за 15 мин обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Еленовку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 мин обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и населенный пункт Еленовка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.55 н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский р-ны): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 21.40 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.